Araştırma: Türk kahvesi liderliği yeni nesil kahvelere bırakmadı - Son Dakika
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Araştırma: Türk kahvesi liderliği yeni nesil kahvelere bırakmadı

19.10.2022 11:36
Araştırma: Türk kahvesi liderliği yeni nesil kahvelere bırakmadı

Areda Survey'in bin 100 katılımcı ile gerçekleştirdiği "En Sevilen Kahve" araştırmasının sonuçlarına göre Türk Kahvesi yüzde 77,0 ile liderliği yeni nesil kahve çeşitlerine bırakmadı.

Areda Survey'in bin 100 katılımcı ile gerçekleştirdiği "En Sevilen Kahve" araştırmasının sonuçlarına göre Türk Kahvesi yüzde 77,0 ile liderliği yeni nesil kahve çeşitlerine bırakmadı.

Günümüzde yeni nesil kahve tüketiminin giderek yaygınlaşmasıyla Türk toplumunun kahve tercihi de merak konusu haline geldi. Areda Survey'in gerçekleştirdiği en sevilen kahve araştırmasına göre yüzde 77,0 ile Türk kahvesi diğer kahve türlerini gölgede bıraktı.

TÜRK HALKI KAHVE'Yİ ÖĞLEDEN SONRA TÜKETİYOR

Araştırma sonuçlarına göre Türk halkı kahveyi en çok yüzde 34,3 ile öğleden sonra tüketiyor. Kahve tüketiminde öne çıkan diğer zamanlar ise yüzde 27,6 ile akşam, yüzde 26,4 ile kahvaltı sonrası, yüzde 8,5'i gün boyu ve yüzde 3,1'i kahvaltı.

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 58,9'u kahvesini kendisi yapmayı tercih ediyor. Yüzde 26,7'si hem kendim yaparım hem de satın alırım derken, yüzde 14,3'ü satın alırım diyor.

GÜNDE 1 FİNCAN ŞEKERLİ KAHVE KEYFİ

Günümüzde kontrollü olarak tüketilen kahvenin insan sağlığını olumlu yönde etkilediği artık biliniyor. Ancak kahve tüketimi insan sağlığına iyi gelen bir içecek olarak tercih edilmesinin ötesinde bir yerde. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 52,4'ü 'keyif aldığım için kahve tüketiyorum' diyor. Yüzde 33,1'i ise 'sağlığım için tüketiyorum' tercihini yapıyor.

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 74,5'i kahve keyfini günde 1 Fincan/Kupa ile sınırlandırıyor ve yüzde 50,4'ü kahvelerini şekerli olarak tüketmeyi sevdiğini belirtiyor. Yüzde 37,3'ü ise şekersiz kahve tüketiyor.

METODOLOJİ

Bu araştırma, 14 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle toplam 1.100 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.


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Kaynak: DHA

Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Türk kahvesi liderliği yeni nesil kahvelere bırakmadı - Son Dakika

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