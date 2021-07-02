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Araştırma: Türk medyasında en çok Biontech aşısı konuşuluyor - Son Dakika

Araştırma: Türk medyasında en çok Biontech aşısı konuşuluyor

02.07.2021 10:32
Araştırma: Türk medyasında en çok Biontech aşısı konuşuluyor, System.String[]

Dünyada ve Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyada ve Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Toplum bağışıklığı açısından hayati öneme sahip aşılar, medyada da oldukça sık konuşuluyor Yapılan araştırma sonucunda Türk medyasında en fazla konuşulan aşı markasının Pfizer/Biontech olduğu tespit edildi

Toplum bağışıklığı açısından hayati öneme sahip aşılar, medyada da oldukça sık konuşuluyor. 18 yaş üstü her bireyin aşılandığı Türkiye'de, uzmanlara göre toplum bağışıklığının oluşması için nüfusun yüzde 75'inin aşılanması gerekiyor. Ajans Press'in gerçekleştirmiş olduğu medya araştırmasına göre 1 Ocak- 1 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin en fazla konuştuğu aşılar sıralandı. Ajans Press'in 15 bine yakın yazılı basın ve web kaynağını taradığı araştırmada, Türk medyasında en fazla konuşulan aşı markasının Pfizer/Biontech olduğu tespit edildi. Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşı 154 bin 224 haberle Türkiye'de en fazla konuşulan aşı markası oldu. Astrazeneca aşısı 101 bin 705 haberle ikinci sırada yer alırken, Kovid sürecinde Türkiye'ye gelen ilk aşı olan Sinovac 92 bin 940 haberle üçüncü sırada yer aldı. Moderna aşısı 67 bin 471 haberde yer alırken, Rus aşısı Sputnik V ise 44 bin 320 haberle beşinci sırada yer buldu. 22 Haziran'da ismi duyurulan yerli aşımız Turkovac, o tarihten bugüne dek 6 bin 34 haberle gündemdeki yerini aldı.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 11'İ AŞILANDI

182,5 milyondan fazla vaka ve 3.9 milyonun üzerinde ölüme sebep olan Kovid-19'u önlemek için tarihin en büyük aşılama süreci devam ediyor. Dünya genelindeki aşılama süreçleri incelendiğinde, şu ana kadar 3 milyar dozun üzerinde aşı yapıldığı belirtildi. Tüm aşıları tamamlanan nüfus 854 milyona ulaşırken bu rakamın dünya nüfusunun sadece yüzde 11'ine tekabül ettiği tespit edildi.


Araştırma: Türk medyasında en çok Biontech aşısı konuşuluyor

Türkiye, Pfizer, Ajans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araştırma: Türk medyasında en çok Biontech aşısı konuşuluyor - Son Dakika


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