Son Dakika › Dünya › Araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlığı yükselişte: En çok kadınlar ve eğitimli gruplar karşı çıkıyor - Son Dakika Dünya
Araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlığı yükselişte: En çok kadınlar ve eğitimli gruplar karşı çıkıyor
6 saat önce
Türkiye'de aşının faydalı olmadığını hatta zararlı olduğunu iddia ederek çocuklarını aşılamayan aile sayısı artıyor.
Türkiye'de aşının faydalı olmadığını hatta zararlı olduğunu iddia ederek çocuklarını aşılamayan aile sayısı artıyor. Ülkede çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 2010'da 183 iken 2017 yılında bu sayı 23 bine kadar çıktı. Kimler neden aşıya karşı çıkıyor'View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:54
Son Dakika Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz