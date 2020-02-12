Araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlığı yükselişte: En çok kadınlar ve eğitimli gruplar karşı çıkıyor

Türkiye'de aşının faydalı olmadığını hatta zararlı olduğunu iddia ederek çocuklarını aşılamayan aile sayısı artıyor. Ülkede çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 2010'da 183 iken 2017 yılında bu sayı 23 bine kadar çıktı. Kimler neden aşıya karşı çıkıyor'View on euronews