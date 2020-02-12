Araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlığı yükselişte: En çok kadınlar ve eğitimli gruplar karşı çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlığı yükselişte: En çok kadınlar ve eğitimli gruplar karşı çıkıyor - Son Dakika Dünya

Araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlığı yükselişte: En çok kadınlar ve eğitimli gruplar karşı çıkıyor

6 saat önce

Türkiye'de aşının faydalı olmadığını hatta zararlı olduğunu iddia ederek çocuklarını aşılamayan aile sayısı artıyor.

Türkiye'de aşının faydalı olmadığını hatta zararlı olduğunu iddia ederek çocuklarını aşılamayan aile sayısı artıyor. Ülkede çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 2010'da 183 iken 2017 yılında bu sayı 23 bine kadar çıktı. Kimler neden aşıya karşı çıkıyor'View on euronews

Araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlığı yükselişte: En çok kadınlar ve eğitimli gruplar karşı çıkıyor

Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:54 
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