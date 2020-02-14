Araştırma: Türkiye'de evli kadınlar evli erkeklere göre daha mutlu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Türkiye'de evli kadınlar evli erkeklere göre daha mutlu - Son Dakika Dünya

Araştırma: Türkiye'de evli kadınlar evli erkeklere göre daha mutlu

6 saat önce

TÜİK araştırmasına göre Türkiye’de mutluluk oranının 2018 yılında düştüğü ortaya çıkarken halkın sadece yüzde 53’ü kendini mutlu görüyor. Araştırmaya göre evli kadınlar evli erkeklere göre daha mutlu.

Araştırma: Türkiye'de evli kadınlar evli erkeklere göre daha mutlu, System.String[]

Türkiye'de mutluluk oranının 2018 yılında düştüğü ortaya çıkarken halkın sadece yüzde 53'ü kendini mutlu görüyor. Araştırmaya göre evli kadınlar evli erkeklere göre daha mutlu.


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"nın sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında yapılan araştırmaya göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2017 yılında yüzde 58 iken 2018 yılında yüzde 53,4 oldu. Bu da yüzde 8 düşüşe karşılık geliyor. Mutluluk oranı 2016'da ise yüzde 61,3 idi. Son iki yıldaki düşüş oranı yüzde 13 oldu. TÜİK araştırmasında mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise son bir yılda yüzde 11,1'den yüzde 12,1'e yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:32 
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