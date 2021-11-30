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İSTANBUL-ARAŞTIRMA: TÜRKİYE'DE İNSANLARIN YÜZDE 87,8'İ ÇAYI TERCİH EDİYOR - Son Dakika

İSTANBUL-ARAŞTIRMA: TÜRKİYE'DE İNSANLARIN YÜZDE 87,8'İ ÇAYI TERCİH EDİYOR

30.11.2021 13:47

? Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, Türkiye'deki insanların tercihinin çaydan mı yoksa kahveden mi yana olduğu incelendi.

? Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, Türkiye'deki insanların tercihinin çaydan mı yoksa kahveden mi yana olduğu incelendi. Araştırmaya göre Türkiye'deki insanların yüzde 87,8'inin tercihi çaydan yana oldu. Kahveyi tercih edenlerin oranı ise yüzde 12,2'de kaldı.

Areda Survey tarafından 19- 22 Kasım tarihleri arasında bin 100 kişi ile gerçekleştirilen 'Çay mı kahve mi" araştırması Türkiye'nin içecek seçimini masaya yatırdı. Araştırmaya göre, Türk halkının çayı kahveye tercih ettiği belirtildi. Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Computer Aided Web Interviewing) ile gerçekleştirilen araştırmada kimilerinin içmekten büyük keyif aldığı kimilerinin ise ihtiyaç olarak gördüğü bu içecekler karşılaştırıldı.

TÜRK HALKININ YÜZDE 87,8'İ ÇAY TÜKETİYOR

Araştırmada 'En çok çay mı kahve mi tüketiyorsunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 87,8 çay cevabını verirken yüzde 12,2 kahve cevabını verdi.

Çoğu insanın çay ve kahve tüketme nedeni büyük oranda aynı: Kafeinin uyarıcı etkisi. İçerdikleri açısından kahvenin uyandırma etkisi çaydan daha fazladır. Bir fincan kahvede 80 mg kafein bulunurken çaydaki uyarıcı miktarı 40 mg'dır. Ancak uzmanlara göre uyandıktan sonra güne hazır olma hissi büyük oranda psikolojik. Uzmanlar sevdiğimiz içeceklerin tat ve kokularla duyuları harekete geçirdiğini bunun da kafeinden çok daha etkili olduğunu söylüyor.

TIP DÜNYASI KAHVE VE ÇAYI AKLADI

Geçtiğimiz günlerde Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, düzenli olarak çay içenlerin bağışıklık sisteminin, ortalama bir insandan 5-6 kat daha kuvvetli olduğunu ortaya koydu. Milano Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göreyse günde 3 fincan kahve içmenin karaciğer kanseri riskini yüzde 50'ye kadar azaltabileceği açıklandı. ABD'de yapılan bir başka araştırma ise çok içilen kahvenin zararlı olduğunu da gösteriyor. Bu araştırmaya göre haftada 28 fincandan çok kahve içilmesi önerilmiyor.

İSTANBUL-ARAŞTIRMA: TÜRKİYE'DE İNSANLARIN YÜZDE 87,8'İ ÇAYI TERCİH EDİYOR
İSTANBUL-ARAŞTIRMA: TÜRKİYE'DE İNSANLARIN YÜZDE 87,8'İ ÇAYI TERCİH EDİYOR
İSTANBUL-ARAŞTIRMA: TÜRKİYE'DE İNSANLARIN YÜZDE 87,8'İ ÇAYI TERCİH EDİYOR
İSTANBUL-ARAŞTIRMA: TÜRKİYE'DE İNSANLARIN YÜZDE 87,8'İ ÇAYI TERCİH EDİYOR
İSTANBUL-ARAŞTIRMA: TÜRKİYE'DE İNSANLARIN YÜZDE 87,8'İ ÇAYI TERCİH EDİYOR

Türkiye, Kasım, Türk, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ARAŞTIRMA: TÜRKİYE'DE İNSANLARIN YÜZDE 87,8'İ ÇAYI TERCİH EDİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ARAŞTIRMA: TÜRKİYE'DE İNSANLARIN YÜZDE 87,8'İ ÇAYI TERCİH EDİYOR - Son Dakika
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