Araştırma: Türkiye'deki yardımlaşma kültürü zayıflıyor - Son Dakika

Areda Survey'in her ay düzenli olarak hazırladığı "Sosyometre" araştırması aralık ayı dosyasında, Türkiye'deki kültürel değişim konusu ele alındı. 2000 kişiyle yapılan anket çalışmasında Türkiye'deki kültürel değişime ilişkin sonuçlar paylaşıldı. Araştırmaya göre, Türkiye'deki yardımlaşma ve dayanışma kültürü zayıflıyor.

Türk toplumunun hangi yönde değişim gösterdiği, Türkiye'de yardımlaşma ve paylaşma kültüründe nasıl bir değişimin meydana geldiği, sosyal medyanın toplumsal değerleri nasıl etkilediği, televizyonlarda gösterilen reality şovların toplumsal değerlere nasıl yansıdığı gibi konular araştırmaya katılanların gözünden test edildi. Türkiye genelinde 2000 kişilik örneklem ile çalışılan araştırmada Türkiye'deki kültürel değişime ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ ZAYIFLIYOR

Araştırmada katılımcılara Türkiye'de paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma kültüründe nasıl bir değişim meydana geldiği sorgulaması yapıldı. Araştırma bulgularına göre, Türkiye'de paylaşma ve yardımlaşma duygusunun giderek azaldığı belirtildi. Katılımcıların yüzde 54,2'si Türkiye'deki yardımlaşma ve dayanışma kültürünün zayıfladığını ifade etti. Buna karşın yardımlaşma ve paylaşma kültürünün arttığını düşünenlerin oranı yüzde 32,2 düzeyinde gerçekleşti.

HER 3 KİŞİDEN 2 'Sİ SOSYAL MEDYANIN TOPLUMU OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNE İNANIYOR

Araştırmada katılımcılara yöneltilen "Sizce sosyal medya toplumsal değerler ve aile yaşantısı bakımından nasıl bir etkiye sahiptir?" sorusuna her üç katılımcıdan ikisi sosyal medyanın toplumsal değerler üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu yanıtını verdi.

Olumsuz etkileri olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 67,3 iken, buna karşın sosyal medyanın toplumsal değerleri olumlu etkilediğini düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 19,9 düzeyinde kaldı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI AİLE YAŞANTISINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Araştırmada katılımcılara reality şovların toplumsal değerler ve aile yaşantısı üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu sorgulaması yapıldı. Araştırma bulgularına göre, katılımcıların ekseri çoğunluğu reality şovların toplumsal değerler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğuna inandığını belirtti. Katılımcıların dörtte üçü (yüzde 75,6) gündüz kuşağı programlarının aile yaşantısını olumsuz etkilediğini ifade etti. Reality şovların aile ve toplumsal değerleri olumlu yönde etkilediğini düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 9,6 düzeyinde kaldı.