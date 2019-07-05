Son Dakika Haberleri: Araştırma: Türkiye için en büyük tehdit ABD, "S-400 alınmalı" diyenlerin oranı yüzde 44
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Araştırma: Türkiye için en büyük tehdit ABD, "S-400 alınmalı" diyenlerin oranı yüzde 44

43 dakika önce

Kadir Has Üniversitesi’nin gerçekleştiği Türk dış politikasına yönelik kamuoyu algı araştırmasından Türkiye için en büyük tehdidin ABD olduğu çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 81,3’ü ABD’yi tehdit olarak gördüğünü açıkladı.

Araştırma: Türkiye için en büyük tehdit ABD,
Türk dış politikasına yönelik kamuoyu algı araştırmasından Türkiye için en büyük tehdidin ABD olduğu sonucu çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 81,3'ü ABD'yi tehdit olarak gördüğünü açıkladı. Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alınmasına destek verenlerin oranı ise yüzde 44 oldu. Araştırmaya göre Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyenlerin oranı da yeniden artış eğiliminde. Katılımcıların yüzde 61,1'i AB üyeliğine destek veriyor.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin her yıl gerçekleştirdiği "Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması"nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Bu sene ankete ABD'ye bakış açısı ve ABD ile ilişkiler damga vurdu. "Size sayacağım ülkeler Türkiye'ye tehdit oluşturmakta mıdır?" sorusuna katılımcıların yüzde 81,3'ü ABD cevabını verdi. İkinci sırada yüzde 70,8 ile İsrail yer alırken bu ülkeyi sırayla Fransa (yüzde 65), İngiltere(yüzde 62,8) ve Ermenistan (yüzde 61,2) takip etti. Suriye yüzde 60,1 ile altıncı sırada yer aldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:52 
türkiye, ABD, Dünya
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