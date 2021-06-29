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Araştırma: Türkler Bodrum'u yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor - Son Dakika

Araştırma: Türkler Bodrum'u yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor

29.06.2021 10:36
Araştırma: Türkler Bodrum'u yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor, System.String[]

Medya Takip Merkezi (MTM) yerli ve yabancı medyada en çok konuşulan Türk turizminin gözbebeği tatil beldelerini araştırdı.

Medya Takip Merkezi (MTM) yerli ve yabancı medyada en çok konuşulan Türk turizminin gözbebeği tatil beldelerini araştırdı. Araştırma sonucuna göre; Türkler Bodrum'u yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor.

Turizm Bakanlığı'ndan alınan resmi verilere göre; 2020 yılında Türkiye'yi ziyaret eden yerli ve yancı turist sayısının, 15,9 milyon olduğu görülürken (12,7 milyon yabancı, 3,2 milyon yerli) bu rakamın 2019 yılına göre yüzde 69,14 oranında azaldı.

2020 yılının ilk 4 ayında 4.2 milyon olan yabancı turist sayısı 2021'in aynı döneminde 2.7 milyona gerilemesine rağmen beklentiler gidişatın daha iyi olacağı yönünde. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise bu yıl turist beklentisinin 20 milyonun üzerinde olduğunu belirterek sektördeki hareketliliğe dikkat çekti.

Turizm sektöründe beklenen yoğunluk sonrası, Türkiye'deki popüler tatil beldeleri de gündemdeki yerini aldı. Tatil tercihinde önemli bir kaynak olarak kullanılan medyada en çok konuşulan tatil beldeleri yapılan araştırmada belli oldu.

EN ÇOK KONUŞULAN TATİL BELDELERİ SIRALAMASI

Araştırmanın sonuçları ise şöyle sıralandı:

10 bini aşkın basın, televizyon, internet ve sosyal medya mecrasında yapılan taramalara göre; tatil haberlerinde artışın gözlendiği 24 Mayıs ile 24 Haziran tarihleri arasında gündeme en çok gelen tatil beldesi, 29 bin 4 haber ile Bodrum oldu.

Son yıllarda, ünlü simaların da uğrak yeri haline gelerek popülerliğini arttırmaya devam eden Çeşme ise, 10 bin 583 haber ve sosyal medya paylaşımına konu olarak ikinci sıraya yerleşti.

Tatil denince akla ilk gelen bölgelerden olan Akdeniz'in, en popüler beldelerinden Alanya ise 9 bin 354 haber ve sosyal medya paylaşımında yer alarak listeye üçüncü sıradan girdi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kendisine yer bulan Pamukkale de tatil için en çok konuşulan beldeler arasında yer aldı. Gerek travertenleri gerekse antik havuz, kaplıca gibi birçok turizm figürü ile popülerliğini koruyan Pamukkale, 7 bin 325 haber ile listenin 4'üncü sırasına adını yazdırdı.

Hem yerli hem yabancı turistin yoğun olarak tercih ettiği bir diğer turizm beldesi olan Marmaris de en çok konuşulan tatil bölgelerinden biri oldu. Çok sayıda plajı, kalesi ve arkeoloji müzesi ile her daim popüler olan Marmaris, son 1 ay içinde 6 bin 977 habere ve sosyal medya paylaşımında kendisini göstererek listenin 5'inci sırasında yer aldı.

Sanat ve sosyete camiasının tatil için en çok tercih ettiği tatil beldelerinden biri olan Bodrum, diğer mecralarda olduğu gibi televizyonda da bin 159 haber ile en fazla konuşulan bölge olurken, en yakın rakibi olan Kaş ise 496 haber ile listenin 2'nci sırasında yer aldı.

Bir aylık süre zarfında konu ile ilgili 23 haberin yer aldığı yerel gazeteler; aynı dönemde 16 haber yapan ulusal gazetelere göre popüler tatil beldelerine yüzde 44 daha fazla habere yer vermiş görünüyor.

Televizyon kanallarında tatil beldeleri ile ilgili 3 bin 324 haber yayınlandı. Yazılı basın mecralarının konuya toplamda 378 haberde yer verdiği gözlenirken, televizyon yüzde 779 daha az haber yaptığı belirlendi.

YABANCI BASININ GÖZDESİ FETHİYE OLDU

Türk turizmi, dünya genelindeki popülerliğini her geçen gün arttırmasıyla, küresel sosyal medya mecralarında da çok konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl 12,7 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan Türkiye, aşılama hızıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Konuya dair, MTM'nin profesyonel sosyal medya takip servisi DigiLup verilerine göre; Türk turizm beldeleri, global çaptaki sosyal medya mecrasında, Türkiye'ye göre yüzde 83 daha az konuşulsa da 14 bini aşkın yorum ve paylaşıma konu oldu.

Yabancı turistin en çok ilgi gösterdiği Fethiye, 3 binden fazla paylaşıma konu olurken, Türkiye'nin en popüler tatil beldesi Bodrum ise 2 bin 500'den fazla konuşularak listenin 2'nci sırasında yer aldı. 2 bin 500'i aşkın paylaşım ile Pamukkale'nin 3'üncü olduğu listede; Alanya ise 2 bin 400 paylaşım ile en çok konuşulan 4'üncü bölge oldu.


Araştırma: Türkler Bodrum'u yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor
Araştırma: Türkler Bodrum'u yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor
Araştırma: Türkler Bodrum'u yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor

Medya Takip Merkezi, Fethiye, Bodrum, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Araştırma: Türkler Bodrum'u yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor - Son Dakika


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