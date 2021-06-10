Araştırma: Türkler NATO'ya güvenmiyor - Son Dakika

Araştırma şirketi Areda Survey'in 2 bin 477 kişiyle gerçekleştirdiği, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile Türkiye ilişkilerini masaya yatıran araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre, katılımcıların yüzde 70,4'ü Türkiye'deki NATO üslerini milli güvenlik sorunu olarak değerlendirdi. Vatandaşların yüzde 84,6'sı NATO'nun Türkiye'nin çıkarlarını korumadığını düşünmüyor.

Araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 84,6'sı NATO'nun Türkiye'nin çıkarlarını korumadığını düşünürken, yüzde 70,4'ü Türkiye'deki NATO üslerini milli güvenlik sorunu olarak yorumluyor.

7-8 Haziran tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmaya Türkiye genelini temsil eden NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş, eğitim ve SES (Sosyo-Ekonomik Statü) grupları dikkate alınarak toplam 2 bin 477 kişi katıldı.

KATILIMCILAR NATO'YA GÜVENMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Araştırmada yer alan, 'NATO'nun Türkiye'nin çıkarlarını koruduğunu düşünüyor musunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 84,6'sı 'hayır' cevabı verdi. Aynı soruya 'evet' diyenlerin oranı yüzde 15,4.

Katılımcılara yöneltilen, 'Türkiye'nin NATO dışı bir ülke ile olası savaşında NATO'nun Türkiye'nin yanında yer alacağına inanıyor musunuz?' sorusuna yüzde 78,3 hayır yanıtı verildi. Vatandaşların yüzde 21,7'si, olası bir savaşta NATO'nun Türkiye'nin yanında yer alacağına inanmıyor.

KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAYABİLİRİZ

Araştırmada yer alan en kritik soru ise Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin, 'Türkiye, NATO'dan çıkmalı mıdır?' şeklinde yer alan soruya, vatandaşların yüzde 53,7'si evet derken, bu soruya hayır diyenlerin yüzde 46,3.

Araştırmada yöneltilen 'Türkiye NATO'dan ayrılırsa kendi güvenliğini sağlayabilir mi?' sorusuna, vatandaşların yüzde 69,5'i evet dedi. Bu soruya hayır diyenlerin oranı ise yüzde 30,5.

NATO ÜSLERİ MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

Araştırmada 'Türkiye'deki NATO üslerini ulusal güvenlik açısından tehdit olarak görüyor musunuz?' şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 70,4'ü evet derken, yüzde 29,6'sı ise hayır dedi.

ALMANYA GÜVEN KONUSUNDA İLK SIRADA YER ALDI

'NATO üyesi ülkeler içerisinde en güvenilir bulduğunuz ülke hangisidir?' sorusuna verilen yanıtlara göre, Almanya yüzde 21,7 ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı yüzde 20,4 ile Macaristan, yüzde 12,1 ile Karadağ, yüzde 9,6 ile Arnavutluk izledi.

Listede yer alan diğer NATO ülkelerini güven yüzdesi ise şöyle: Polonya yüzde 5,8, Bulgaristan yüzde 5,8, Kuzey Makedonya yüzde 3,8, ABD yüzde 3, İtalya 2,8, Birleşik Krallık yüzde 2,6, İspanya yüzde 2,3, Belçika yüzde 1,9, Yunanistan yüzde 1,3, Çek Cumhuriyeti yüzde 1,1, Romanya yüzde 1,1, Kanada yüzde 1, Fransa yüzde 0,8, Norveç yüzde 0,6, İzlanda yüzde 0,5, diğer yüzde 1,8.

ABD'NİN ÇIKARLARINI SAVUNUYOR

Araştırmada, 'Sizce NATO hangisidir' şeklinde yöneltilen soruya vatandaşların yüzde 82,4'ü "ABD çıkarlarını savunan bir yapı" cevabı verdi. NATO'nun tüm üyelerin çıkarlarını savunan bir yapı olduğunu düşünen vatandaşların oranı ise yüzde 17,6.