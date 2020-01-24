Araştırma: Türklere göre en büyük sorun ekonomi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Türklere göre en büyük sorun ekonomi - Son Dakika Dünya

Araştırma: Türklere göre en büyük sorun ekonomi

6 saat önce

Ankete göre, “Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi” diyenlerin oranı yüzde 58 iken “terör” diyenler yüzde 18, “eğitim” diyenler yüzde 9, “Kürt sorunu” diyenler ise yüzde 2 olarak belirlendi.

Araştırma: Türklere göre en büyük sorun ekonomi, System.String[]

Ipsos araştırma şirketinin düzenlendiği bir anket, geçen yıl Türkiye'de halkın en büyük sorun olarak açık farkla ekonomik sıkıntıları gördüğünü ortaya koydu.


Ankete göre, "Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi" diyenlerin oranı yüzde 58 iken "terör" diyenler yüzde 18, "eğitim" diyenler yüzde 9, "Kürt sorunu" diyenler ise yüzde 2 olarak belirlendi.

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Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:56 
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