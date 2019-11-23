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Araştırma: Twitter'i aktif kullananlar Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 40 ülkeden kişinin katılımıyla sosyal medya kullanıcıları arasında yapılan bilimsel araştırmada sosyal medyayı aktif kullanan kişilerin daha yaratıcı oldukları ortaya çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sosyal medya kullanıcıları arasında yapılan bilimsel araştırmada Twitter'i aktif kullananların Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı olduğu tespit edildi.
ABD'de 40 farklı ülkeden 407 sosyal medya kullanıcısının katıldığı bilimsel bir araştırmada yapıldı. Araştırmacılar sosyal medyayı aktif kullanan kişilerin daha yaratıcı olduklarını ortaya çıkardı. Özellikle Twitter'ı aktif şekilde kullanıp paylaşım yapan kişilerin daha yaratıcı oldukları tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:36
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