Araştırma: Twitter'i aktif kullananlar Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sosyal medya kullanıcıları arasında yapılan bilimsel araştırmada Twitter'i aktif kullananların Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı olduğu tespit edildi.



ABD'de 40 farklı ülkeden 407 sosyal medya kullanıcısının katıldığı bilimsel bir araştırmada yapıldı. Araştırmacılar sosyal medyayı aktif kullanan kişilerin daha yaratıcı olduklarını ortaya çıkardı. Özellikle Twitter'ı aktif şekilde kullanıp paylaşım yapan kişilerin daha yaratıcı oldukları tespit edildi.