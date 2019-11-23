Son Dakika Haberleri: Araştırma: Twitter'i aktif kullananlar Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı
Son Dakika Dünya Araştırma: Twitter'i aktif kullananlar Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı - Son Dakika Dünya

Araştırma: Twitter'i aktif kullananlar Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 40 ülkeden kişinin katılımıyla sosyal medya kullanıcıları arasında yapılan bilimsel araştırmada sosyal medyayı aktif kullanan kişilerin daha yaratıcı oldukları ortaya çıktı.

Araştırma: Twitter'i aktif kullananlar Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sosyal medya kullanıcıları arasında yapılan bilimsel araştırmada Twitter'i aktif kullananların Instagram kullanıcılarına göre daha yaratıcı olduğu tespit edildi.


ABD'de 40 farklı ülkeden 407 sosyal medya kullanıcısının katıldığı bilimsel bir araştırmada yapıldı. Araştırmacılar sosyal medyayı aktif kullanan kişilerin daha yaratıcı olduklarını ortaya çıkardı. Özellikle Twitter'ı aktif şekilde kullanıp paylaşım yapan kişilerin daha yaratıcı oldukları tespit edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Instagram, Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:36 
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