Araştırma: Üç işçiden ikisinin tüketici kredisi borcu var - Son Dakika

Araştırma: Üç işçiden ikisinin tüketici kredisi borcu var

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, metal işçilerinin yüzde 75'i Covid-19 sürecinde gelir kaybı yaşadı ve her üç işçiden ikisinin tüketici kredisi borcu bulunuyor.

Araştırma: Üç işçiden ikisinin tüketici kredisi borcu var, System.String[]

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, metal işçilerinin yüzde 75'i Covid-19 sürecinde gelir kaybı yaşadı ve her üç işçiden ikisinin tüketici kredisi borcu bulunuyor.

Bisam tarafından, 14-24 Mayıs 2020 tarihinde, otomotiv, metal eşya, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinde çalışan, Birleşik Metal İş sendikası üyesi 948 işçi ile yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, metal işçilerinin yüzde 75'i gelir kaybı yaşadığını söyledi.

Buna göre;

Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık dörtte biriinn hanehalkı geliri 3,000 lira'nin altındavbulunuyor.

Geliri 3,000-3,999 lira arası olanların oranı yüzde 40 ile en geniş kesimi oluşturuyor.

Hanehalkı geliri 4,000-4,999 lira arası olanların oranı yüzde 18 düzeyinde blunuyor.

Hanehalkı geliri, 5,000 lira ve üzeri olanların oranı yüzde 17 seviyesinde belirlendi.

Bisam araştırmasında, "Buna göre işçilerin yüzde 83'ü 5000 lira'nin altında bir hanehalkı gelirine sahiptir" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 92'lik ezici bir çoğunluğu borcunun olduğunu ifade etmektedir.

"Borcu olmayan işçilerin oranı ise sadece yüzde 7 seviyesinde kalmaktadır.

"Yüzde 92'lik borçlu kesim içerisinde ise borçlarının kendisini hiç zorlamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 3.42 seviyesindedir.

"Buna karşın borçların kendisini zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde 40.14, çok zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde yüzde 56.44'e çıkmaktadır.

"Toplamda borçlu olanların yaklaşık yüzde 97'si borçları nedeniyle zorlanmaktadır."

Araştırma kapsamında borcu olan yaklaşık her üç işçiden birinin kişisel borcu bulunurken, her beş işçiden birinin konut kredisi borcu bulunduğu belirtilen Bisam raporunda, "Araç kredisi borcu olanların oranı ise yüzler 3.6'dır. Bir kişinin birden fazla borç çeşidi bulunabilmektedir" denildi ve şu bilgilere yer verildi:

"Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık yüzde 52'si Covid-19 sürecinde hanehalkı gelirinin yanında net gelirinde de kayıp yaşamıştır. Net gelirinin tamamını ya da fazlasın alan işçilerin oranı yüzde 48 olurken, gelirinin yarısına kadar gelir elde edebilenlerin oranı yüzde 10'dur.

"Bu kesim arasında işsiz kalanlar ya da zaten işsiz olanlar da bulunmaktadır. Gelirinin yüzde 50 ile yüzde 74'ünü alabilenlerin oranı yüzde 15, gelirinin yüzde 75 ile yüzde 99'unu alabilenlerin oranı yüzde 26'dır.

"Araştırma kapsamındaki işçilere hanehalkı gelirlerinde yaşanan gelir kaybının nedenleri de sorulmuştur. İşçilerin yüzde 46.8'i kısa çalışma nedeniyle, yüzde 31.1'i fazla mesai yapamadığı için, yüzde 17'si aile fertlerinden birinin işsiz kalması yüzünden, yüzde 14.1'i ise ek iş yapamadığı için hanehalkında gelir kaybı yaşandığını söylemektedir.

"Ek iş ve fazla mesainin bu kadar yüksek oranlarda olması ücretlerin yetmediğinin göstergesidir. Araştırma kapsamında geçerli cevap veren metal işçilerinin yüzde 51'i Nisan ayında borçlarının arttığını ifade etmektedir.

"Bu işçilerden fatura ödemekte zorlananların oranı yüzde 48'dir. İşçilerin yüzde 36.7'si kredi kartını, yüzde 18.6'sı tüketici kredisi borcunu, yüzde 5.7'si konut kredisi borcunu ödeyemediğini ifade etmektedir (buna göre konut kredisi borcu olan her dört kişiden biri borcunu ödeyememiştir). Kirasını ödeyemeyen işçilerin oranı yüzde 12.7 olarak tespit edilmiştir."


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Araştırma: Üç işçiden ikisinin tüketici kredisi borcu var - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor Çorumlu çiftçi tarlasında bulduğu Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını satmak için değerinde teklif bekliyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor         
12:51
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu         
12:27
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti         
12:24
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı         
12:22
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor         
12:17
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı         
12:05
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor         
12:03
Arabadan inmek yasak! Karantinada bunalan İstanbullular, açık hava sinemasında buluştu Arabadan inmek yasak! Karantinada bunalan İstanbullular, açık hava sinemasında buluştu         
11:48
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi         
11:43
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı         
11:35
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi         
11:30
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor         
11:27
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap         
11:22
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri         
11:20
Filmleri aratmayan görüntü! İki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı Filmleri aratmayan görüntü! İki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı         
11:13
16 cm'lik kelebek, büyüklüğü ile yayla sakinlerini şaşkına çevirdi 16 cm'lik kelebek, büyüklüğü ile yayla sakinlerini şaşkına çevirdi         
11:10
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi         
11:05
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor         
11:03
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi         
11:01
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak         
10:58
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti         
10:56
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı         
10:34
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor         
10:32
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu         
10:32
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada         
10:29
Sırlar ortaya çıkıyor! Clinton'a cinsel ilişki randevusunu Sırlar ortaya çıkıyor! Clinton'a cinsel ilişki randevusunu "sapkın milyarder" ayarlamış         
10:22
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam         
10:15
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma         
10:11
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler         
10:09
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 13:13:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araştırma: Üç işçiden ikisinin tüketici kredisi borcu var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]