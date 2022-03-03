Araştırma: Ukrayna savaşının Rusya'ya günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir - Son Dakika
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Araştırma: Ukrayna savaşının Rusya'ya günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir

03.03.2022 13:06
Araştırma: Ukrayna savaşının Rusya'ya günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın Moskova yönetimine günlük maliyetinin 20 milyar doları aşabileceği belirtildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın Moskova yönetimine günlük maliyetinin 20 milyar doları aşabileceği belirtildi.

Online danışmanlık şirketi Consultancy'de yer alan haberde, düşünce kuruluşları Centre for Economic Recovery ve EasyBusiness ve danışmanlık şirketi Civitta tarafından yapılan ve Rusya-Ukrayna savaşının Rus ekonomisine maliyetinin hesaplandığı araştırmaya yer verildi.

Araştırmada, tespit edilebilen askeri teçhizat ve personel kaybının da dahil olduğu savaştan kaynaklanan doğrudan kayıpların, ilk 5 günde Rusya'ya yaklaşık 7 milyar dolara mal olduğu ifade edildi.

4,2 milyar doların teçhizat kaybı olduğu bildirilen araştırmada, yalnızca can kayıplarının, gelecek 40 yılda GSYİH'de 2,7 milyar dolar kayba neden olacağı öngörüldü.

Ayrıca lojistik, personel, mühimmat, yakıt, roket fırlatma dahil olmak üzere seferberliğin ölçeğinin her gün daha fazla paraya mal olacağını belirten araştırmacılar, işgal ölçeği arttıkça Rusya açısından savaşın günlük maliyetinin 20 milyar doları aşabileceğine işaret etti.

Ekonomik maliyet

Öte yandan, uluslararası toplum tarafından uygulanan ve Rus ekonomisini istikrarsızlaştırarak saldırganlıktan caydırmayı amaçlayan yaptırımlar nedeniyle rublenin değeri tarihi seviyeye geriledi.

Rus şirketlerinin piyasa değeri hızla düşerken, devlet tahvillerinin ticaretine getirilen yeni kısıtlamalar ve merkez bankası varlıklarının dondurulması nedeniyle Moskova yönetiminin makro istikrarı sürdürmesinin zorlaştığı kaydedildi.

Ticaret kısıtlamaların Rusya'nın enerjiye bağımlı ekonomisine büyük zarar vermesi beklenirken, yüksek teknolojili ürünlerin ithalatının yasaklanmasının da orta ve uzun vadede değer zincirlerini etkileyeceği vurgulandı.

Bu durumun ise sıradan Rus vatandaşları açısından yüksek enflasyon ve düşük satın alma gücü anlamına geleceği ve yoksulluğun artacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: Ukrayna savaşının Rusya'ya günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir - Son Dakika


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