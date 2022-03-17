"Araştırma Üniversiteleri" için destek programı devreye giriyor - Son Dakika
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"Araştırma Üniversiteleri" için destek programı devreye giriyor

17.03.2022 13:08

"Araştırma Üniversiteleri" için destek programı devreye giriyor Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 'Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü' imzalandı.

"Araştırma Üniversiteleri" için destek programı devreye giriyor

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 'Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından imzalanan protokol kapsamında araştırma üniversitelerine önemli miktarlarda kaynak aktarılacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez verilecek olan desteğin 5 yıl boyunca her sene artarak devam etmesi planlanıyor. Anlaşma kapsamında 23 üniversitenin sağlık, sosyal bilimler ve ileri teknoloji alanlarındaki çalışmaları desteklenecek.

"Bugüne kadar yaklaşık 20 milyar lira kadar kaynak sağlandı"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, yatırım programları kapsamında bilimsel araştırmaların desteklenmesi konusunda yatırımın artarak devam ettiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma kapasitesini geliştirmek için belirli teknoloji alanlarında kritik kütleyi bir araya getirmeyi amaçlayan büyük ölçekli araştırma altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi desteklenmektedir. Bu kapsamda yatırım programları ile bugüne kadar yaklaşık 20 milyar lira kadar kaynak sağlanmış ve gelişmiş teknolojiye sahip araştırma altyapıları kurulmuştur. 2022 yılında üniversitelerin araştırma altyapı ve bilimsel araştırma projelerine toplam 565 milyon lira ödenek tahsisi yapılmıştır. Söz konusu ödenek içerisinde araştırma üniversitelerimizin payı yüzde 67 civarındadır" ifadelerini kullandı.

"'Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nı başlatarak yeni ve çok önemli bir adım atılmış olacak"

Öte yandan "Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü" ile araştırma üniversitelerinin yıllık performansları dikkate alınarak bir destekleme süreci olacağına değinen Şenel, "Bugün imzalayacağımız protokol ile araştırma üniversitelerimizin yetkinliklerinin daha da geliştirilmesi ve uluslararası başarılarının artırılmasını amaçlayan 'Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nı başlatarak yeni ve çok önemli bir adım atılmış olacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ortak yürüteceğimiz programla, araştırma üniversitelerimize bilimsel araştırma programları için yıllık performansları dikkate alınarak kaynak tahsisi sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

"20'si devlet 3'ü vakıf olmak üzere toplam 23 üniversitemiz 'araştırma üniversitesi' olarak ilan edilmişti"

Yaklaşık iki ay önce YÖK tarafından düzenlenen ve araştırma üniversitelerinin ilan edildiği toplantıyı hatırlatarak sözlerine başlayan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kurulumuz tarafından üniversitelerin araştırma kapasitesi ve etkileşim işbirliği boyutlarında yer alan toplam 32 gösterge kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda 20'si devlet 3'ü vakıf olmak üzere toplam 23 üniversitemiz araştırma üniversitesi olarak ilan edilmişti. Bu toplantıyı takiben geçirdiğimiz iki ay içerisinde devletimizin ilgili kurumları ve üniversitelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde öncelikle programa yeni dahil olan araştırma üniversitelerinin daha öncekilerde de olduğu gibi 11'inci Kalkınma Planında yer alan öncelikli alanlar ile eşleştirilmeleri yapılmıştır. Ayrıca program kapsamındaki 23 araştırma üniversitemizin 11'inci kalkınma planında yer alan öncelikli alanların yanı sıra yetkin oldukları sağlık, ileri teknoloji ve sosyal bilimler alanları ile de eşleştirilmeleri yapılmıştır. Bu eşleştirmelere ilişkin sonuçları önümüzdeki hafta Erciyes Üniversitesi'nde yapacağımız toplantı kapsamında kamu ile de paylaşacağız. Bu gelişmelerin yanı sıra program kapsamındaki üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek paketleri sağlanması konusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile çalışmalar yaptık. Bugün imzalayacağımız protokolün de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında gerçekleştirdiğimiz bu verimli görüşmelerin bir meyvesi olduğunu ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

"( Ukrayna'da üniversite okuyan Türk öğrenciler) Başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor"

Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen üniversite öğrencilerin yapılan duyuru sonrasında resmi web sayfası üzerinden başvurularını yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Özvar, "Bugün itibarıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından resmi web sitemizde açılan sayfa üzerinden başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor. Bir müddet daha sistemin açık kalacağını sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

"Türkiye'de yatay geçiş koşullarını sağlayan öğrenciler ilgili üniversitelere başvuru imkanı kazanmış olacaklar"

Ukrayna'da üniversite okuyan ve çatışmalar sonrasında Türkiye'ye dönmek zorunda kalan öğrenciler ile ilgili durumun sorulması üzerine cevap veren YÖK Başkanı Özvar, ilgili yönetmelikler doğrultusunda şuan Türkiye'de okuyan öğrencilerin de hakları korunarak hareket edileceğinin altını çizdi. Özvar şunları kaydetti:

"Ukrayna'dan ülkemize dönen ve oradaki üniversitelerde okuyan öğrencilerden öncelikle öğrenim bilgilerini detaylı olarak sundukları verileri şuan da tahlil ettiğimizi, sınıflandırdığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Yani şuan da hangi üniversitede, hangi bölümde, hangi programda kaç öğrenci okuyor, hangi sınıfta okuyorlar bütün bunların hepsini ikametgah adreslerine varıncaya kadar şuan da tasnif ediyoruz. Dolayısıyla ilk yaptığımız şey hali hazırdaki tabloyu iyi anlamak ve ona karşı hızlıca eylem planı hazırlamak eylem ortaya koymaktır. Birkaç gün içerisinde başvuru yapan öğrenciler ile ilgili işlemler tamamlanacaktır. Bu işlemlere göre Türkiye'de yatay geçiş koşullarını sağlayan öğrenciler ilgili üniversitelere başvuru imkanı kazanmış olacaklar.

Araştırma Üniversiteleri için destek programı devreye giriyor
Araştırma Üniversiteleri için destek programı devreye giriyor
Araştırma Üniversiteleri için destek programı devreye giriyor

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Erol Özvar, Araştırma, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Araştırma Üniversiteleri' için destek programı devreye giriyor - Son Dakika


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