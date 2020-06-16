Araştırma: Uzaktan eğitimde artışlar

Advancity'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, pandemi döneminde öğrenciler uzaktan eğitim ile tanıştı. Farklı kategorilerde geçtiğimiz yıla göre, yüzde 203 ile yüzde 16 bin arasında artışlar yaşandı.

Pandeminin Mart-Nisan-Mayıs aylarını kapsayan üç aylık döneminde öğrenciler ve öğretmenler dersleri uzaktan eğitime taşıdı. Bilgisayar ve mobil cihazlar aracılığıyla eğitim alan öğrenci, alınan ders, indirilen doküman, kullanılan sanal sınıf gibi kategorilerde sayılar çok hızlı yükseldi.

Türkiye genelinde, aralarında İstanbul Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi'nin bulunduğu 76 üniversite ve ayrıca 26 orta öğretim okulu uzaktan eğitim ve sanal sınıf hizmetleri alıyor.

Türkiye'de 2019 ve 2020 yılının Mart-Nisan-Mayıs aylarını kapsayan karşılaştırmalı verilere göre, uzaktan eğitim çözümlerinin kullanımında çok önemli artışlar yaşandı. Artış sayıları ve oranları şöyle oldu:

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi 'ALMS' sistemine giriş yapan kullanıcı sayısı, 824 bin 956'dan, 2 milyon 501 bin 625'e çıktı. Artış oranı yüzde 203 oldu.

Buna karşılık, ALMS Aktivite sayısı yüzde 12 bin 166 artarak, 13 bin 145'den, 1 milyon 612 bin 345'e çıktı.

ALMS sistemine yüklenen word, excel, powerpoint ve pdf'lerin toplamını veren 'doküman sayısı' ise, yüzde 16 bin 102 artışla 3 bin 537'den, 573 bin 48'e çıktı.

ALMS Sanal Sınıf sayısında ise, yüzde 5163 artış yaşandı. Sanal Sınıf sayısı 6 bin 455'den, 339 bin 758'e çıktı.

Buna göre;

Katılımcı sayısı 84 bin 208'den, 12 milyon 961 bin'e çıktı. Artış oranı yüzde 15 bin 291 oldu.

Dosya sayısı da yüzde 13 bin 759'luk artışla 4 bin 136'dan, 573 bin 212'ye ulaştı. Oturum sayısı ise, 3753'den, 354 bin 366'ya çıktı ve yüzde 9342 arttı.

Uzaktan veya online eğitimin zamandan ve mekandan tamamen bağımsız olarak alınabilen, canlı, görüntülü, sesli olabilen, içeriklerin tekrar izlenebildiği, sanal sınıf uygulamasında olduğu gibi canlı ve aktif katılımın mümkün olduğu, dosya paylaşımı yapılabilen, ölçümün, takibin kolay ve en iyi şekilde sağlandığı bir eğitim yöntemi olduğunu vurgulayan Advancity CEO'su Cem Atacık, şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim sadece salgın hastalık dönemlerinde değil, her dönemde etkili ve verimli bir eğitim yöntemi olarak kullanılabilir ve kullanılmaktadır. İnternet altyapısının ve dijital cihazların gelişimine paralel olarak geleneksel eğitimin biçimi değişiyor, yeni teknolojiler ve dijital cihazlar aracılığıyla eğitime her yerden ulaşmak mümkün oluyor. Dijital ortamın avantajlarından yararlanılarak içerik zenginleştiriliyor. Eğitimde farklı düzeyler en aza indirilerek tüm öğrencilerin kaliteli eğitim alması sağlanıyor. Uzaktan eğitim, hazır içeriklere kolay ulaşılmasını sağlayarak gerektiğinde geleneksel eğitimin de etkili bir destekçisi oluyor. Önümüzdeki eğitim döneminde, uzaktan eğitimin nimetlerinden daha fazla yararlanılacağını ve geleneksel eğitim ile uzaktan eğitimin nöbetleşe kullanılacağı dönemlerin olabileceğini düşünüyoruz.