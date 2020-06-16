Araştırma: Uzaktan eğitimde artışlar "yüzde 16 bin"i buldu - Son Dakika

Araştırma: Uzaktan eğitimde artışlar "yüzde 16 bin"i buldu

Advancity'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, pandemi döneminde öğrenciler uzaktan eğitim ile tanıştı.

Araştırma: Uzaktan eğitimde artışlar

Advancity'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, pandemi döneminde öğrenciler uzaktan eğitim ile tanıştı. Farklı kategorilerde geçtiğimiz yıla göre, yüzde 203 ile yüzde 16 bin arasında artışlar yaşandı.

Pandeminin Mart-Nisan-Mayıs aylarını kapsayan üç aylık döneminde öğrenciler ve öğretmenler dersleri uzaktan eğitime taşıdı. Bilgisayar ve mobil cihazlar aracılığıyla eğitim alan öğrenci, alınan ders, indirilen doküman, kullanılan sanal sınıf gibi kategorilerde sayılar çok hızlı yükseldi.

Türkiye genelinde, aralarında İstanbul Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi'nin bulunduğu 76 üniversite ve ayrıca 26 orta öğretim okulu uzaktan eğitim ve sanal sınıf hizmetleri alıyor.

Türkiye'de 2019 ve 2020 yılının Mart-Nisan-Mayıs aylarını kapsayan karşılaştırmalı verilere göre, uzaktan eğitim çözümlerinin kullanımında çok önemli artışlar yaşandı. Artış sayıları ve oranları şöyle oldu:

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi 'ALMS' sistemine giriş yapan kullanıcı sayısı, 824 bin 956'dan, 2 milyon 501 bin 625'e çıktı. Artış oranı yüzde 203 oldu.

Buna karşılık, ALMS Aktivite sayısı yüzde 12 bin 166 artarak, 13 bin 145'den, 1 milyon 612 bin 345'e çıktı.

ALMS sistemine yüklenen word, excel, powerpoint ve pdf'lerin toplamını veren 'doküman sayısı' ise, yüzde 16 bin 102 artışla 3 bin 537'den, 573 bin 48'e çıktı.

ALMS Sanal Sınıf sayısında ise, yüzde 5163 artış yaşandı. Sanal Sınıf sayısı 6 bin 455'den, 339 bin 758'e çıktı.

Buna göre;

Katılımcı sayısı 84 bin 208'den, 12 milyon 961 bin'e çıktı. Artış oranı yüzde 15 bin 291 oldu.

Dosya sayısı da yüzde 13 bin 759'luk artışla 4 bin 136'dan, 573 bin 212'ye ulaştı. Oturum sayısı ise, 3753'den, 354 bin 366'ya çıktı ve yüzde 9342 arttı.

Uzaktan veya online eğitimin zamandan ve mekandan tamamen bağımsız olarak alınabilen, canlı, görüntülü, sesli olabilen, içeriklerin tekrar izlenebildiği, sanal sınıf uygulamasında olduğu gibi canlı ve aktif katılımın mümkün olduğu, dosya paylaşımı yapılabilen, ölçümün, takibin kolay ve en iyi şekilde sağlandığı bir eğitim yöntemi olduğunu vurgulayan Advancity CEO'su Cem Atacık, şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim sadece salgın hastalık dönemlerinde değil, her dönemde etkili ve verimli bir eğitim yöntemi olarak kullanılabilir ve kullanılmaktadır. İnternet altyapısının ve dijital cihazların gelişimine paralel olarak geleneksel eğitimin biçimi değişiyor, yeni teknolojiler ve dijital cihazlar aracılığıyla eğitime her yerden ulaşmak mümkün oluyor. Dijital ortamın avantajlarından yararlanılarak içerik zenginleştiriliyor. Eğitimde farklı düzeyler en aza indirilerek tüm öğrencilerin kaliteli eğitim alması sağlanıyor. Uzaktan eğitim, hazır içeriklere kolay ulaşılmasını sağlayarak gerektiğinde geleneksel eğitimin de etkili bir destekçisi oluyor. Önümüzdeki eğitim döneminde, uzaktan eğitimin nimetlerinden daha fazla yararlanılacağını ve geleneksel eğitim ile uzaktan eğitimin nöbetleşe kullanılacağı dönemlerin olabileceğini düşünüyoruz.


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Araştırma: Uzaktan eğitimde artışlar 'yüzde 16 bin'i buldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor         
17:11
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Listeye Yalova da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 44'e yükseldi Listeye Yalova da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 44'e yükseldi         
16:51
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi         
16:51
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor         
16:28
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı         
14:53
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek         
14:51
Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti         
14:50
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı         
14:40
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı         
14:32
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi         
14:32
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma         
14:30
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada         
14:26
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı 9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı         
14:25
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 17:56:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araştırma: Uzaktan eğitimde artışlar "yüzde 16 bin"i buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]