Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Rektörleri YÖK'te bir araya geldI - Son Dakika

Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Rektörleri YÖK'te bir araya geldI

07.04.2021 09:24
Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Rektörleri YÖK'te bir araya geldI, System.String[]

Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulunda yapılan toplantıya TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yanı sıra Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında belirlenen araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Toplantıda, Yeni YÖK'ün Türk yükseköğretimine kazandırdığı "Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile Kalkınma Planında yer alan kritik alanlara yönelik üniversitelerin yetkinlikleri değerlendirildi.

Toplantıya katılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç Hocamızın vizyonerliğinde hazırlanan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında aday araştırma üniversiteleri arasında yer alıyor. Yeni YÖK'ün Türk yüksek öğretimine kazandırdığı değerlerden birisi olan araştırma üniversiteleri sürecinde hızla ilerliyoruz. 2018-2019-2020 yıllarını kapsayan faaliyetler üzerinden yapılan değerlendirmenin ardından sonbaharda araştırma üniversiteleri listesi güncellenecek. En son yayınlanan 'Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Performans Değerlendirmesi' raporunda üniversitemiz, aday üniversiteler arasında performans artışı en yüksek üniversite oldu. Araştırma Üniversitesi olma hedefi ile eğitim öğretimden araştırmaya, kaliteden akreditasyona, öğrenci odaklı uygulamalardan dijitalleşmeye, uzaktan öğretimden uluslararasılaşmayapek çok alanda önemliyeniliği üniversitemize kazandırdık. Bir yandan üniversitemizin araştırma kapasitesini ve kalitesini artırırken diğer yandan da ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile birikimimizi küresel ölçekte paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

"Araştırma üniversitesi olmak daha çok bütçe ve kadro imkanı sağlayacak"

Araştırma üniversitesi olmanın kazanımlarından bahseden Rektör Budak, "Her şeyden önce araştırma üniversitesi niteliği kazanmamız, üniversitemize daha çok bütçe ve kadro imkanı sağlayacak. Bölgemizin ilk, ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumlarından olan üniversitemiz, bölgemize ve ülkemize daha çok katkı verecek potansiyele kavuşacak. Bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız makale, proje, patent üretmenin yanı sıra araştırma kültürü ve ekosistemi sayesinde daha nitelikli kadrolar yetiştirecekler. Hem mevcut kadrolar hem de genç araştırmacılar devletimizin öncelikli alanlarına yönelik Ar-ge ve inovasyona dayalı önemli çalışmalara imza atacaklar. Şu ana kadar belirlediğimiz stratejik plan ve yol haritamız doğrultusunda oluşturduğumuz bilim ekosistemi, araştırma üniversitesi olmamız ile birlikte somut çıktılara yansıyacak. Ege Üniversitesi olarakdevletimizin proje ve Ar-Ge mutfağı olmak istiyoruz. Üniversitemiz, TÜBİTAK'a en fazla proje hazırlayan üniversite durumunda. Diğer yandan, kalite ve akreditasyon alanında büyük mesafe kat etmiş durumdayız. Ege Üniversitesinin, Araştırma Üniversitesi niteliğine kavuşması İzmir, bölgemiz ve ülkemiz için değerli bir gelişme olacaktır.Bu vesileyle Ege Üniversitesinin Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında belirlenen araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında yer almasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'a bir kez dahateşekkür ediyorum. Hayata geçirdiğimiz projeleri sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu süreç sonunda araştırma üniversiteleri arasında yer alacığımıza tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Rektörleri YÖK'te bir araya geldI

Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi, Yekta Saraç, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Rektörleri YÖK'te bir araya geldI - Son Dakika


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