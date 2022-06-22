Araştırma: Yahudiler Fransa'da güvenlikleri konusunda endişeli - Son Dakika
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Araştırma: Yahudiler Fransa'da güvenlikleri konusunda endişeli

22.06.2022 17:44
Araştırma: Yahudiler Fransa'da güvenlikleri konusunda endişeli

Avrupa'da Yahudi nüfusunun en fazla olduğu Fransa'da söz konusu toplumun güvenlikleriyle ilgili oldukça endişe duyduğu ve korktuğu ortaya çıktı.

Avrupa'da Yahudi nüfusunun en fazla olduğu Fransa'da söz konusu toplumun güvenlikleriyle ilgili oldukça endişe duyduğu ve korktuğu ortaya çıktı.

Londra Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü ve Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, Avrupa Yahudiler Derneğinin (EJA) desteğiyle 2018'den bu yana 12 ülkede 16 bin Yahudi ile güvenlik ve refah kalitesine ilişkin çalışma yürüttü.

"Yahudilerin Hayat Kalitesi" adlı araştırma, Yahudi karşıtlığı olaylarına ilişkin istatistikler, ibadet özgürlüğü, Yahudilerin yaşadığı semtler, sünnet ve kurban gibi ritüeller baz alınarak Yahudi toplumunun "güvende hissetme durumu", "Yahudilere ve İsrail'e karşı ülkedeki toplumların tutumu", "antisemitizm" ve "hükümetin performansı" şeklinde 4 başlık altında toplandı.

Çalışma, Yahudi toplumundan 100'den fazla temsilcinin katılımıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de basın mensupları ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Fransa'da hükümetin önlemlerine rağmen Yahudiler endişeli

Araştırmaya göre, 500 bin Yahudi'nin yaşadığı Fransa'da Yahudiler kendilerini "daha az güvende" hissediyor.

Fransa'da hükümetin önlemlerine rağmen ülkedeki Yahudi cemaatinin güvenlik endişesinin yeterli düzeyde giderilmediği gözlemlendi.

Bu endişenin yüksek olmasında 2012'de Toulouse ve 2015'te başkent Paris'in güneyinde Yahudilere yönelik saldırıların büyük payının olduğu ifade ediliyor.

Macaristan, Yahudi karşıtlığı en yüksek Avrupa ülkesi

Fransa'nın aksine Danimarka'da Yahudilerin güvenlik endişesinin az olduğu ortaya çıkan araştırmada, Macaristan Yahudi karşıtlığının en yüksek olduğu ülke olarak öne çıktı.

Belçika ise hükümetin Yahudiler lehine en az faaliyet yürüttüğü ülke olarak dikkat çekti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Araştırma, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Yahudiler Fransa'da güvenlikleri konusunda endişeli - Son Dakika

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