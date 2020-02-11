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Araştırma: Yarım milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, çoğunluğu böcek
23 dakika önce
Dünyada yaklaşık yarım milyon bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, bu oranın büyük bir bölümünü de böceklerin oluşturacağı belirtildi. Dünya'da yaklaşık 5.5 milyon böcek türü olduğu sanılıyor. Bunların sadece 1 milyonu bugüne kadar tanımlanabildi
Dünyada yaklaşık yarım milyon bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, bu oranın büyük bir bölümünü de böceklerin oluşturduğu belirtildi.
Bilim insanları böcek türlerinin yok oluşunu büyük oranda insan davranışlarının doğaya olumsuz etkisiyle olacağını söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:00
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