Araştırma: Yarım milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, çoğunluğu böcek

Dünyada yaklaşık yarım milyon bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, bu oranın büyük bir bölümünü de böceklerin oluşturduğu belirtildi.



Bilim insanları böcek türlerinin yok oluşunu büyük oranda insan davranışlarının doğaya olumsuz etkisiyle olacağını söylüyor.