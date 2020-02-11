Araştırma: Yarım milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, çoğunluğu böcek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Yarım milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, çoğunluğu böcek - Son Dakika Dünya

Araştırma: Yarım milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, çoğunluğu böcek

23 dakika önce

Dünyada yaklaşık yarım milyon bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, bu oranın büyük bir bölümünü de böceklerin oluşturacağı belirtildi. Dünya'da yaklaşık 5.5 milyon böcek türü olduğu sanılıyor. Bunların sadece 1 milyonu bugüne kadar tanımlanabildi

Araştırma: Yarım milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, çoğunluğu böcek, System.String[]

Dünyada yaklaşık yarım milyon bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, bu oranın büyük bir bölümünü de böceklerin oluşturduğu belirtildi.


Bilim insanları böcek türlerinin yok oluşunu büyük oranda insan davranışlarının doğaya olumsuz etkisiyle olacağını söylüyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsünün adını açıklayarak aşı için tarih verdi İbiza'da iki turistin ilişkiye girdiği anlar kameraya kaydedildi Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:23:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araştırma: Yarım milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, çoğunluğu böcek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]