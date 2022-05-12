Araştırma: Yaşlılar İçin En Uygun Uyku Süresi 7 Saat - Son Dakika
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Araştırma: Yaşlılar İçin En Uygun Uyku Süresi 7 Saat

12.05.2022 10:09
Araştırma: Yaşlılar İçin En Uygun Uyku Süresi 7 Saat

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Nature Aging dergisinde kısa süre önce yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar yaklaşık yedi saat uykunun, orta yaşlı ve yaşlı insanlar için ideal uyku süresi olduğunu keşfetti.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Nature Aging dergisinde kısa süre önce yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar yaklaşık yedi saat uykunun, orta yaşlı ve yaşlı insanlar için ideal uyku süresi olduğunu keşfetti. Fudan Üniversitesi'nden Çinli bir araştırma ekibi, İngiltere Biobank'ta kayıtlı yaşları 38 ila 73 arasında değişen yaklaşık 500.000 katılımcıyı inceledi. Araştırmacılar, uyku süresi ile kavrama ve akıl sağlığı arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğunu tespit etti. Daha sonraki analizler, hem yetersiz hem de aşırı uyku sürelerinin, yaşlıların kavrama yeteneklerindeki düşüşle güçlü şekilde ilişkili olduğunu, istikrarlı uyku süresinin ise daha iyi kavrama yeteneği ve akıl sağlığına yol açtığını gösterdi. Ekipten Feng Jianfeng, araştırmanın, yedi saatlik düzenli uyku süresinin, orta yaşlı ve yaşlıların hem fiziksel hem de akıl sağlığını iyileştirebileceğini gösterdiğini belirtti.

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Araştırma, England, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Araştırma: Yaşlılar İçin En Uygun Uyku Süresi 7 Saat - Son Dakika
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