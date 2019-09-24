Son Dakika Haberleri: Araştırma: Yeterli ve düzenli uyuyanlar daha az yemek yiyip daha fazla haz alıyor
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Araştırma: Yeterli ve düzenli uyuyanlar daha az yemek yiyip daha fazla haz alıyor

2 gün önce

ABD'nin Penisilvanya Devlet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sadece birkaç gün dahi yeterli uyku alınmamasının metabolizmayı hızlı bir şekilde etkilediği ve kişinin yemek yedikten sonra daha az doygunluk hissi elde etmesine neden olduğu ortaya çıktı

Araştırma: Yeterli ve düzenli uyuyanlar daha az yemek yiyip daha fazla haz alıyor, System.String[]

Bazı insanlar yeteri kadar yemek yemelerine rağmen doygunluk hissini alamamaktan yakınır. Bu durumun devam etmesi elbette daha çok yememize ve kilo almamıza neden oluyor. Uzmanlar yaptıkları son araştırmada aşırı yemek yemekle, uykusuzluk arasında önemli bir bağ olduğunu ortaya koydu.


Kısaca, düzenli ve yeterli uyuyanlar daha az yemek yiyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:15 
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