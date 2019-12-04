Son Dakika Haberleri: Araştırma: Yetişkin bir kişi hayatı boyunca 78 binden fazla saat televizyon izliyor
Son Dakika Dünya Araştırma: Yetişkin bir kişi hayatı boyunca 78 binden fazla saat televizyon izliyor - Son Dakika Dünya

Araştırma: Yetişkin bir kişi hayatı boyunca 78 binden fazla saat televizyon izliyor

6 saat önce

İngiltere’de 2 bin yetişkinle yapılan araştırma, ortalama bir televizyon izleyicisinin hayatı boyunca 78 binden fazla saati ekran karşısında geçirdiğini ortaya koydu.

Araştırma: Yetişkin bir kişi hayatı boyunca 78 binden fazla saat televizyon izliyor, System.String[]

Her ne kadar sosyal medya ve internet platformları yerini almaya başlamış olsa da, televizyon halen 'vazgeçilmez' olmaya devam ediyor. Yapılan son araştırmalar da bunu doğrular nitelikte.


İngiltere'de 2 bin yetişkinle yapılan araştırma, ortalama bir televizyon izleyicisinin hayatı boyunca 78 binden fazla saati ekran karşısında geçirdiğini ortaya koydu.

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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:28 
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