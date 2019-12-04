Araştırma: Yetişkin bir kişi hayatı boyunca 78 binden fazla saat televizyon izliyor

Her ne kadar sosyal medya ve internet platformları yerini almaya başlamış olsa da, televizyon halen 'vazgeçilmez' olmaya devam ediyor. Yapılan son araştırmalar da bunu doğrular nitelikte.



İngiltere'de 2 bin yetişkinle yapılan araştırma, ortalama bir televizyon izleyicisinin hayatı boyunca 78 binden fazla saati ekran karşısında geçirdiğini ortaya koydu.