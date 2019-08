Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Burada bir üretimin ötesinde araştırmanın da olması lazım. Devletimizin diğer kurumları, KOSGEB olsun, Bakanlığımızın diğer birimleri olsun, başka mekanizmalarla sürece katkıda bulunuluyor ama bizim mekanizmamızda araştırma yoksa TÜBİTAK'ın fonksiyonu ortadan kalkıyor." dedi.

Mandal, Samsun'da Medikal Sanayi Kümelenme Derneğince (MEDİKÜM) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) toplantı salonunda düzenlenen istişare toplantısında, TÜBİTAK imkanlarıyla başlatılmış girişimi daha kıymetli hale getirebilmek adına çalıştıklarını söyledi.

Samsun'daki çalışmaları daha anlamlı hale getirebilmenin önem taşıdığına işaret eden Mandal, "Biyomedikal sektörü, bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemimizde model yapı noktasında konuştuğumuz sektördür. Katma değer bakımından oldukça önemli bir alan. TÜBİTAK olarak öncelikli alanlarımız arasında yer alan bir konudur. Yapmaya çalıştığımız, kümelenme yapısı süreci nasıl yönetiliyor, bu model daha kıymetli hale nasıl getirilebilir, bunun çabası içindeyiz. Geleceğe doğru baktığımızda, burada başlatılmış girişimi bir üst seviyeye taşıyabilmenin mutluluğunu birlikte yaşamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK olarak araştırma çalışmalarına destek olduklarını vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:

"Her firmanın gelip araştırma yapmak için başvurduğu çok iyi bilinen bir şey. Biz bütün imkanı sağlarız ancak burada bir üretimin ötesinde araştırmanın da olması lazım. Devletimizin diğer kurumları, KOSGEB olsun, Bakanlığımızın diğer birimleri olsun, başka mekanizmalarla sürece katkıda bulunuluyor ama bizim mekanizmamızda araştırma yoksa TÜBİTAK'ın fonksiyonu ortadan kalkıyor. Sanayi iş birliği mekanizmaları ağları diye bir programımız var. Bütün dünyanın yapmaya çalıştığı, değişik isimler verdiği, açık inovasyon dediği ama içine girdiğiniz zaman her kurum, her ülke, her bölge kendi modelini geliştiriyor. TÜBİTAK olarak geleceğe bakışımız bu noktada önem taşıyor."

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, MEDİKÜM Başkanı Ahmet Aydemir ile sektör temsilcileri katıldı.