Araştırma-yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

HSBC Grubu'nun yurt dışında eğitime ilişkin son araştırması, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin yüzde 92'sinin ülkelerini özlediğini, yüzde 74'ünün de en çok ülkelerine özgü sesleri duymayı özlediğini ortaya koydu.

HSBC Grubu'nun 11 ülkede yurt dışında öğrenim gören yaklaşık 900 öğrenci ile yaptığı araştırma, gençlerin yeni bir ülkede öğrenci olarak yaşamaya ilişkin hislerine dair bulguları ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, uluslararası öğrencilerin yüzde 92'si yurt dışında öğrenim gördükleri sürede ülkelerini özlediğini söylüyor.

En çok duyusal deneyimler özleniyor

Öğrencilerin yarısından fazlası olmak üzere yüzde 57'si ülkelerine ilişkin en çok koku, tat ve işitme gibi duyusal deneyimleri özlediğini belirtirken, dörtte üçüne denk gelen yüzde 74'ü de özellikle ülkelerine özgü sesleri özlediğini söylüyor. Ana dilde konuşulması (yüzde 50), pazar yerlerinin hareketliliği (yüzde 26), toplu taşıma araçlarının gürültüsü (yüzde 25), ülkelerine özgü kuşlar ve hayvanlar (yüzde 20) öğrencilerin ülkelerine dair en çok özlediği sesleri oluşturuyor.

Vatan özlemi, akademik performansı ve sağlığı etkileyebiliyor

Araştırmaya göre yurt dışında yaşamaya alışmak için her ne kadar zamana ihtiyaç duyulsa da öğrencilerin yüzde 99'u yurt dışı eğitimin uzun vadeli olumlu bir etkisinin olduğunu belirtiyor. Her beş öğrenciden ikisi (yüzde 43) haftada en az bir kez ülkesini özlediğini söylerken, yaklaşık yarısı (yüzde 49) da aile ve arkadaşlarına karşı duydukları özlemin akademik performanslarını etkilediğini düşünüyor. Bununla birlikte, öğrencilerin yüzde 40'ı evden uzak olmanın uyku düzenlerini, yüzde 32'si de iştahlarını olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Yurt dışında okumak daha güçlü bireyler haline getiriyor

Yurt dışında okumak, öğrenim görülen ülkede banka hesabı açtırmak (yüzde 35) ve ülkelerine gitmek için kenara yeterli para ayırmak (yüzde 40) gibi çeşitli zorluklar oluşturuyor. Ancak öğrencilerin yüzde 84'ü yurt dışında okumanın kendilerine yalnızca yeni beceriler kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda daha güçlü bireyler haline getirdiğini belirtiyor.

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, aile boyu ayrıcalıklı hizmet yaklaşımıyla çocuklarının eğitim sürecinde de müşterilerini farklı çözümlerle desteklediklerine değinerek, araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Araştırmanın sonuçları gösteriyor ki yurt dışında eğitim gören öğrenciler, online iletişim olanaklarını sonuna kadar kullanıyor olsalar da ülkelerindeki yaşamlarına ilişkin deneyimleri özlüyorlar. Ülkelerine olan özlemin yanı sıra, maddi ve manevi zorluklarla başa çıkmayı da deneyimliyorlar. Uluslararası bankacılık çözümlerimizle, gençlerin yurt dışındaki eğitim yolculuklarında da hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz." (Fotoğraflı)