Araştırmacı yazar Demirer, Ufuk Üniversitesine 15 bin kitap bağışladı - Son Dakika

Araştırmacı yazar Mehmet Arif Demirer'in 1955'ten bu yana oluşturduğu kişisel kütüphanesinden bağışladığı 15 bin kitapla Ufuk Üniversitesinde kendisinin ve eşinin adını taşıyan kütüphane oluşturuldu.

Demirer'in kitaplarla yol arkadaşlığı, 66 yıl önce henüz 15 yaşındayken doğum günü hediyesi olarak aldığı Winston Churcill'in "İkinci Dünya Savaşı Hatıraları" kitabıyla başladı.

Üniversite eğitimi için İngiltere'ye giderken Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserini yanına alan Demirer'in kitaplarla arkadaşlığı, sadece okur olarak değil yazar olarak da devam etti.

Özellikle Ermeni soykırımı iddialarına yanıt niteliği taşıyan araştırmalarını kitaplaştıran Demirer, 1955 yılından bu yana okuduğu 21 bin kitapla da zengin bir kütüphanenin sahibi oldu.

Kitapların kendisi için anlamını "Hayatımın su ve hava gibi bir parçası" şeklinde tanımlayan Demirer, bu kitaplardan 15 binini Ufuk Üniversitesine bağışlama kararı aldı.

Üniversite yönetimi de bu kitaplarla oluşturduğu kütüphaneye Demirer'in ve eşinin adını verdi.

Gül-Mehmet Arif Demirer Kitaplığı'nın açılışı için Ufuk Üniversitesi İncek Kampüsü'nde tören düzenlendi.

Açılışa, Ufuk Üniversitesi Rektörü Tevfik Tezcaner, akademisyenler, öğrenciler ve akademi dünyasından davetliler katıldı.

Mehmet Arif Demirer, kurdele kesiminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitaplarının "doğru ellerde" olmasını istediği için Ufuk Üniversitesine bağışladığını söyledi.

Gençlerin, yeni ufuklar kazanması için kitaplarından yararlanmasının kendisi mutlu edeceğini belirten Demirer, "Gençlere Atatürk'ü de ilmi de gecikmeden öğrenmeleri, doğru Atatürk'ü, Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ü öğrenmelerini tavsiye ederim." dedi.