Araştırmacı yazar İzol: "Ermenistan bir terör devletidir" - Son Dakika

Araştırmacı yazar İzol: "Ermenistan bir terör devletidir"

13.10.2020 15:24
Araştırmacı yazar İzol:

Kanaat önderi, araştırmacı yazar Ramazan İzol, Ermenistan'ın Rusya'da yapılan ateşkes anlaşmasını delerek Azerbaycan'a saldırması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir.

Kanaat önderi, araştırmacı yazar Ramazan İzol, Ermenistan'ın Rusya'da yapılan ateşkes anlaşmasını delerek Azerbaycan'a saldırması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir. Ermenistan bir terör devletidir" dedi.

Araştırmacı yazar kanaat önderi İzol, Ermenistan ordusunun, Rusya'da yapılan ateşkes anlaşmasını delerek; Azerbaycan'daki sivillerin bulunduğu bölgelere saldırı düzenlediğini söyledi. İzol, "Ateşkesi ihlal edip sivil halkı hedef alarak savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan ordusu sinsi bir tezgah peşinde koşuyor. Ermenistan ateşkese rağmen kendi topraklarından Azerbaycan'a attığı füzelerle çatışmayı Karabağ dışına çekip diğer devletlerin desteğini almaya çalışıyor" diye konuştu.

Azerbaycan en önemli milliyetçi vatansever kişilerinden birisi olan geçmiş dönem Bakanlık yapmış, Vatandaş Dayanışması Partisinin Genel Başkanı, halk şairi, altı dönem milletvekilliği yapmış olan Sabir Rüstemhanlı ile bir araya geldiklerinde Ermenistan konusunda çok fazla fikir alışverişlerinde bulunduklarını belirten İzol, "Rüstemhanlı bakanımızla geçtiğimiz günlerde bir araya geldik Ermenistan konusunda istişarelerde bulunduk değerli büyüğüm bu konunun uzmanı bana konunun tüm detaylarını kapsamlı bir şekilde anlattı. Kendisine çok müteşekkirim. Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentleri ile Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine top ve füzelerle ateş açması sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi ve yaralandı. Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını işgalden kurtarmak için sadece Ermenistan'ın askeri unsurlarını hedef alırken Ermeni ordusu, bilinçli olarak sivilleri hedef alıyor. Böylelikle işgal siyaseti yürüten Ermenistan, bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu ve sözüne güvenilmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. İşgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ'a tamamen yerleşmek için sık sık provokasyona başvuran ve asker sivil ayırmaksızın saldırılar düzenleyen Ermenistan sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir. Dünya Azerbaycan'daki sivil halkın ve çocukların öldürülmesine sessiz kalmakta ve çifte standart uygulamaktadır. Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan, ateşkesi fırsata çevirerek insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir" şeklinde konuştu.

"Karabağ Türk vatanıdır"

Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırılarını şiddetle kınadıklarını dile getiren İzol, "Türkiye, tek millet, iki devlet anlayışıyla bu saldırılar karşısında haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır. Karabağ, Türk vatanıdır. Kardeş Azerbaycan'da saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Araştırmacı yazar İzol: Ermenistan bir terör devletidir
Araştırmacı yazar İzol: Ermenistan bir terör devletidir

Azerbaycan, Ateşkes, Terör, Asker, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Araştırmacı yazar İzol: 'Ermenistan bir terör devletidir' - Son Dakika


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