Araştırmacı yazar İzol: "PKK suça bulaşmamış olan gençleri kurye olarak kullanıyor. Bu oyuna gelmeyin" - Son Dakika

Araştırmacı yazar İzol: "PKK suça bulaşmamış olan gençleri kurye olarak kullanıyor. Bu oyuna gelmeyin"

14.12.2020 19:16
Araştırmacı yazar İzol:

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kanaat önderlerinden araştırmacı-yazar Ramazan İzol, terör örgütü PKK'nın suça bulaşmamış gençleri kurye olarak kullandığını belirterek, vatandaşlara bu oyuna gelmemeleri çağrısında bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kanaat önderlerinden araştırmacı-yazar Ramazan İzol, terör örgütü PKK'nın suça bulaşmamış gençleri kurye olarak kullandığını belirterek, vatandaşlara bu oyuna gelmemeleri çağrısında bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kanaat önderlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde ikinci kitabı raflarda yerini alan Ramazan İzol, terör örgütü PKK'nın yeni bir yöntemle gençleri tuzağa çektiğini tespit ettiğini söyledi. Kitabının tanıtımı için bulunduğu Diyarbakır'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İzol, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun üstün gayretleri ile bölücü terör örgütünün bölgedeki faaliyet alanı daraldı ve dikkatleri dağıtmak için yeni eleman arayışına girdi. PKK, daha önce devlet yetkililerinin dikkatini çekmeyen ve adeta mazbut diyebileceğimiz sabıkasız gençlere yönelmeye başladı. Başta kuryelik ve eleman kazandırma gibi faaliyetlerde onları kullanmaya başladı. Bu konuda çok dikkatli olunması ve oyuna gelinmemesi lazım" dedi.

"Yeraltı dünyasının kirli bağlantıları"

Yazmış olduğu kitap sayesinde bölgede ciddi araştırma yaptığını belirten İzol, "Yeraltı dünyasındaki kirli bağları, derin devleti, ilk defa duyacağınız istihbarat savaşlarını ve daha birçok sarsıcı gerçekleri bu kitapta bulacaksınız ve her satırda yeraltı dünyasının aslında nasıl işlediğini anlamaya başlayacaksınız. Devletimiz üstün bir çabayla örgüte hareket alanı bırakmadı. Ama örgütün kendine alan açma eğilimini de görmek gerekiyor. Bu kapsamda sabıka kaydı olmayan ve özellikle iş hayatına daha atılmamış gençlere ulaşma gayesinde olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

İzol, devlet yetkilileriyle de birebir bu konuyu görüştüğünü, gençlerin ve ailelerinin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Araştırmacı yazar İzol: PKK suça bulaşmamış olan gençleri kurye olarak kullanıyor. Bu oyuna gelmeyin

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ramazan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araştırmacı yazar İzol: 'PKK suça bulaşmamış olan gençleri kurye olarak kullanıyor. Bu oyuna gelmeyin' - Son Dakika


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