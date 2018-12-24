Araştırmacı-yazar Kazaz'a Ödül

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Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti

Emniyet Müdürü'nü Şehit Eden Polisin Fetö ile Bağlantısı Olduğu Tespit Edildi