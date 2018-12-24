Son Dakika Haberleri: Araştırmacı-yazar Kazaz'a Ödül

Araştırmacı-yazar Kazaz'a Ödül

42 dakika önce

Gaziantep Kulübü tarafından düzenlenen törenle, araştırmacı-yazar Bilge Kazaz'a "hizmet ödülü" verildi.

Araştırmacı-yazar Kazaz'a Ödül, System.String[]
Gaziantep Kulübü tarafından düzenlenen törenle, araştırmacı-yazar Bilge Kazaz'a "hizmet ödülü" verildi.

Şehitkamil Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Gaziantep Kulubü Başkanı Tarık Aytekin, "Şehit ve Gazilerimizi Anma ve Hizmet Ödülü" etkinliğini her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini hatırlattı.

Gaziantep'in kültürel, tarihsel ve sosyal değerlerini korumaya ve geliştirmeye adayan, dokunuşlarıyla kalıcı ve kent kültürü için önemli izler bırakanlara "hizmet ödülü" verdiklerini ifade eden Aytekin, ödüle layık görülen kişinin topluma örnek olması ve gelecek nesilleri özendirmiş olmasına da özel olarak önem verildiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından, Kazaz'a plaket ve beraat takdim edildi.

Kazaz, yaptığı konuşmada Gaziantep Kulübünün her yıl geleneksel olarak verilen hizmet ödülüne layık olmaktan duyduğu memnuyeti dile getirdi.

Törende, Kazaz'ın yaşamını hakkında hazırlanan video gösterildi ve şiirleri okundu.

Programda, Kazaz'ın arşivinde yer alan fotoğraflar da sergilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:02 Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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