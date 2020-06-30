Araştırmacı-Yazar Mohammad Halakoei'den yatırım tavsiyeleri
Araştırmacı-Yazar Mohammad Halakoei doğru yatırım konusunda tavsiyelerde bulunarak, önceliğin birikime en uygun yatırım aracının bulunması olduğunu belirtti.
Araştırmacı-Yazar Mohammad Halakoei doğru yatırım konusunda tavsiyelerde bulunarak, önceliğin birikime en uygun yatırım aracının bulunması olduğunu belirtti.
Araştırmacı Yazar Mohammad Halakoei doğru yatırım konusunda dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Halakoei yatırım yapacak kişilere tavsiyelerini şöyle sıraladı: "Doğru yatırımı yapmak için öncelikle birikiminize en uygun yatırım aracını bulmalıyız. Bunun yanında kazanç sağlamak istediğiniz süreyi iyi belirlemelisiniz. Birikimlerin tek bir yatırım aracında sınırlandırmayın. Riske atmamanız gereken bir para ile borç kredi gibi asla yatırım yapmayın. Ayrıca yatırım yapacağınız aracı seçerken tüm siyasi ve ekonomik haberleri takip etmelisiniz. Riske alabildiğiniz miktarda para ile yatırım yaptığınızda getirisi yüksek daha sağlıklı yatırım kararları alırsınız."
Yüksek kazanç hayali ile kontrolünüzü kaybetmeyin uyarısında bulunan Halakoei, "Sabırlı ve sağduyulu olun. Size karmaşık gelen hiç bilmediğiniz yatırım araçlarından uzak durun. Bir yatırım olumlu olumsuz yönleri iyi araştırıp takip ederek iyi analiz edin. Yanlış kaynaklardan bilgi almayın. İster bireysel ister danışmanlık firmaları olsun kimseye körü körüne bağlanmayın. Servetinizi tek bir yatırım aracı yerine birden fazla yatırım aracına dengeli şekilde bölüştürülmelisiniz. Mesela paranızın yüzde 50'si ile güvenli yatırım araçlarını tercih edin, ev arsa gayrimenkul vadeli mevduatların yüzde 10'u nakit olarak tutun" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:53 Kaynak: İHA
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