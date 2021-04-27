Araştırmacı-Yazar Zeynal: "Türkler tarihte soykırım yapmamıştır" - Son Dakika

Araştırmacı-Yazar Zeynal: "Türkler tarihte soykırım yapmamıştır"

27.04.2021 13:12

- Araştırmacı-Yazar Zeynal: "Türkler tarihte soykırım yapmamıştır" Araştırmacı-Yazar Abdurrahman Zeynal, 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı hakkında Erzurum'un kuzey doğusunda bulunan yaklaşık 3 bin çocuk, yaşlı demeden masum ve sivil Türk vatandaşlarının Ermeniler tarafından katledilmesi ile...

- Araştırmacı-Yazar Zeynal: "Türkler tarihte soykırım yapmamıştır"

ERZURUM - Araştırmacı-Yazar Abdurrahman Zeynal, 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı hakkında Erzurum'un kuzey doğusunda bulunan yaklaşık 3 bin çocuk, yaşlı demeden masum ve sivil Türk vatandaşlarının Ermeniler tarafından katledilmesi ile ilgili olayın geçtiği yer olan Yanık Dere'de açıklamalarda bulundu.

Zeynal açıklamasında, "Türk Milleti 1914 yılı sonunda Kafkaslarda, Balkanlarda çok büyük acılarla, dramlarla karşılaşmıştır. Yaşanan bu dramlardan birisi de Erzurum'da şehrin Kuzey Doğu bölgesinde Yanık Dere bölgesi denen yerde bulunuyoruz. 1918 Mart ayında buradan geçmekte olan demir yolunun kışın yağan kar nedeniyle kapanıyor. Bunu bahane eden Ermeni çeteleri demiryolunun açılması için şehir merkezinde bulunan masum ve eli silahsız vatandaşları yol açma ve çalışma bahanesi ile Yanık Dere denen bölgeye getiriyorlar. Yanık Dere denen bölgede 3 binden fazla masum ve sivil Erzurumlu Türk Müslüman vatandaşları burada baltayla, satırla, kamayla, kasaturayla, şehit etmişler. Şehit ettiklerini Yanık Dere denen dereye atmışlardır. Acıların ve bağırmaların duyulmaması için de insanlar öncelikle vagonlara doldurulmuş vagon içerisinde şehit ettikten sonra içinde bulunduğumuz Yanık Dere denen derenin içerisine atıyorlar. Bunca acı yaşanırken Dar hat veya Dekovil hattının istasyonları ve barakaları da bulunuyor. İstasyonda bulunan barakalara katlettikleri 3 bin den fazla Erzurumlu sivil vatandaşları doldurarak barakalar ateşe verilmiş, hunharca şehit etmişlerdir. Acıların yaşandığı şehrin adıdır Erzurum. Erzurum bu işin acı merkezi durumundadır. Türk Milleti burada çok büyük kayıplar vermiştir. Yalnızca 11 Martı 12 Marta bağlayan gece Erzurum'da bulunan mahalle ve sokaklarda bulunan resmi kayıtlara göre 9 bin 500'ün üzerinde insanımız şehit edilmiştir. Kadınların karınları deşilmiş, çocuklarının gözleri önünde şehit edilmişlerdir. Yaşlı genç demeden Ezirmikli Osman Ağa konağına, Mürsel Paşa Konağına, Hacı Hamza Ağa Hanı ve benzeri yerlere doldurularak buralarda insanları yakmışlardır. Erzurum ve havalisinde 50 binin üzerinde insan şehit edilmiştir. Doğu Anadolu olarak resmi kayıtlara göre 519 bin Müslüman-Türk Ermeni çeteleri tarafından şehit edilmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Zeynal, "Dünyaya açık ve net bir soru soruyoruz, 519 bin insanını kaybeden Türk Milleti soykırımcı olarak nitelemek ne kadar insani, ne kadar ahlakidir aynı zamanda da tarihi anlamda da doğrudur. Dünya bu yanlışı yapıyor. Erzurum'da Yanık Dere'de İstasyon barakalarında şehit edilen insanlarda gösteriyor ki mazlum olan Türk Milletidir, zalim olan Ermeni çeteleridir. Dolayısıyla Soykırım Türk Milleti değil, tarih önünde ermeni çeteleri yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Zeynal, "ABD Başkanı arşivlere bir baksa bunun böyle olmadığını çok net görecektir. ABD Başkanı yalnızca siyaseten ve ABD'deki diasporanın servetleri var o parasal gücüne kullanmak ve Ermenilere şirin görünmek için böyle bir cümle kullanmıştır. Ben ki dedesi Ermeni çetelerince şehit edilmiş ve köyü yakılmış bir Erzurumlu olarak dünyaya haykırıyorum ki başkanın böyle bir söz söylemesi asla kabul edilemez, bu beyanatı kınıyorum. Aslında ABD Başkanına böyle bir soru sormak lazım ki sen neden böyle bir ifade kullandın. ABD oy avcılığına yönelik verilmiş bir beyanattır. 84 milyon Türk Milleti üzüldü. Benim dedelerim üzüldü. Benim dedem Erzurum'un Cinis köyünde bulunan camiye doldurulup yakılan bir dedenin torunuyum. Burada 587 insan katledilmiştir. Türkiye'nin değişik yerlerinde Ermeni çetelerince şehit edilen dedelerim adına ABD Başkanını açık ve net bir şekilde kınıyorum. Ona destek verenleri de kınıyorum. İstanbul sokaklarında hepimiz Ermeni'yiz diye bağıran insanları da açık ve net olarak kınıyorum" dedi.

Araştırmacı-Yazar Zeynal: Türkler tarihte soykırım yapmamıştır
Araştırmacı-Yazar Zeynal: Türkler tarihte soykırım yapmamıştır
Araştırmacı-Yazar Zeynal: Türkler tarihte soykırım yapmamıştır
Araştırmacı-Yazar Zeynal: Türkler tarihte soykırım yapmamıştır

Erzurum, Ermeni, Masum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araştırmacı-Yazar Zeynal: 'Türkler tarihte soykırım yapmamıştır' - Son Dakika


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