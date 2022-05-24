Araştırmacılar: Anestezi Altındayken Her 10 Kişiden Birinin Bilinci Açık Olabilir - Son Dakika
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Araştırmacılar: Anestezi Altındayken Her 10 Kişiden Birinin Bilinci Açık Olabilir

24.05.2022 22:32
Araştırmacılar: Anestezi Altındayken Her 10 Kişiden Birinin Bilinci Açık Olabilir

SİDNEY, 24 Mayıs (Xinhua) -- Sidney Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, genel anestezi uygulanan her 10 hastadan birinin dışarıdan gelen uyaranların farkında olduğunu keşfederek beynin entübasyona nasıl yanıt verdiği...

SİDNEY, 24 Mayıs (Xinhua) -- Sidney Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, genel anestezi uygulanan her 10 hastadan birinin dışarıdan gelen uyaranların farkında olduğunu keşfederek beynin entübasyona nasıl yanıt verdiği konusuna da yeni bir ışık tuttu. British Journal of Anaesthesia'da (İngiliz Anestezi Dergisi) yayımlanan ve Salı günü kamuoyuyla paylaşılan araştırmada, yaşları 18 ila 40 arasında değişen 338 hastanın katıldığı deneyin sonuçları yer aldı. Her 10 hastadan biri entübasyon sonrası, ameliyat öncesi aralıkta komutlara cevap verdi, ayrıca yarısı da anestezi altındayken acı hissettiğini teyit etti.

Bu, uyandıktan sonra söz konusu ağrıyı hatırlamasalar da yaklaşık her 20 hastadan birinin tıbbi prosedür sırasında acı yaşadığı gösteriyor. Dahası, kadın hastaların uyaranlara yanıt verme ihtimali erkeklerden üç kat daha fazla. Araştırmanın kıdemli yazarı, Sidney Üniversitesi ve Kraliyet Prensi Alfred Hastanesi'nden Profesör Robert Sanders, Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada bulguların anestezinin sadece bilinçsiz bir durum olduğu görüşüne meydan okuduğunu söyledi. "Gerçekte, anestezi altında rüya görmek gibi birçok farklı bilinç durumu yaşanabilir. Kapsamlı amacımız planlı genel anestezi sırasında hastaların yeniden bilinç kazanmasını önlemek için daha da iyi yollar geliştirmek" diyen Sanders, bu ön çalışmanın "bağlantılı bilinç" olarak bilinen kavramın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını söyledi. Bağlantılı bilinç, hastaların dış uyaranlara tepki verdiği ancak tam bilinçli olmadıkları durumu tanımlamak için kullanılıyor.

Araştırmanın dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarının beynin anestezi altındaki durumunu daha iyi anlamasını ve insanların acı çekmesi ihtimalini azaltmayı sağlayacağını belirten Sanders, "Anestezi için yeni gözlem stratejileri ve yaklaşımları geliştiriyoruz. Kadınlarda bağlantılı bilinç riskinin artmasının üzerine özellikle gidilmesinin gereken önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: Xinhua

Sydney, Mayıs, Rüya, Salı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Araştırmacılar: Anestezi Altındayken Her 10 Kişiden Birinin Bilinci Açık Olabilir - Son Dakika
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