Çin'de deniz kızı masallarına ilham veren dugongların soyu tükeniyor - Son Dakika
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Çin'de deniz kızı masallarına ilham veren dugongların soyu tükeniyor

24.08.2022 12:20
Çin'de deniz kızı masallarına ilham veren dugongların soyu tükeniyor

Araştırmacılar, Çin'deki deniz ineği familyasından olup eski deniz kızı masallarına ilham veren dugongların neslinin tükenmekte olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, Çin'deki deniz ineği familyasından olup eski deniz kızı masallarına ilham veren dugongların neslinin tükenmekte olduğunu açıkladı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin kıyı bölgelerinde yaşayan 788 kişiyle yapılan görüşmede çoğunluk, dugongları 23 yıldır görmediğini, 3 kişi ise son 5 yılda gördüğünü belirtti.

Londra Zooloji Topluluğu ve Çin Bilimler Akademisindeki araştırmacılar, dugongların Çin'de nerelerde bulunduğuna dair önceki verileri gözden geçirdi. Dugonglara ilişkin 2000 yılından bu yana doğrulanmış herhangi bir gözlem olmadığını tespit eden araştırmacılar, bu hayvanların bölgedeki neslinin tükenmekte olduğunu bildirdi.

Okyanusun en nazik ve tek vejetaryen deniz memelisi olarak bilinen dugongların yavaş ve rahat davranışlarının, onları aşırı avlanma ve gemi kazalarına karşı savunmasız hale getirmiş olabileceği belirtildi.

Londra Zooloji Topluluğundan araştırmayı yöneten Profesör Samuel Turvey, "Çin'deki dugongların neslinin tükenmesi, acı bir kayıp." ifadesini kullandı.

Araştırma görevlisi Heidi Ma ise dugongların artık neslini devam ettirebilecek durumda olmadığını açıkladı.

Deniz çayırı yataklarının eksikliği nedeniyle beslenme sıkıntısı da yaşayan ve nüfusu hızla azalan dugonglar, 1988'de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından "birinci derecede ulusal koruma" sınıfına alındı.

Araştırmacılar tarafından, dünyada diğer 37 tropik bölgede türleri bulunan dugongların da benzer tehditlerle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de deniz kızı masallarına ilham veren dugongların soyu tükeniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de deniz kızı masallarına ilham veren dugongların soyu tükeniyor - Son Dakika
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