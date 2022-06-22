Araştırmacılar, Elon Musk'ın yapay zekasına karşı uyardı

Yapay zeka çalışmaları son yıllarda oldukça hızlı ilerliyor. Sadece Google'ın LaMDA isimli yapay zekası bile son dönemde şirketi birbirine katmayı başardı. Fakat araştırmacıların yeni raporu, OpenAI'a ait Dall-E motorunun "kendi gizli dilini" geliştirmiş olabileceğine dikkat çekti.

Yapay zeka Dall-E kendi gizli dilini oluşturdu iddiası

Elon Musk'ın yönetim kurulunda yer aldığı OpenAI, bir süredir Dall-E 2 isimli bir yapay zeka algoritması geliştiriyor. Hatta yapay zekanın Dall-E Mini versiyonu son zamanlarda sosyal medyada viral hale geldi. Yazı şeklindeki metinleri görsele çevirmeyi başaran Dall-E, bazı kelimeleri anlamak için kendi sözlüğünü oluşturmuş olabilir.

Google çalışanından sarsıcı iddia

The Conversation'da yer alan son raporda, Dall-E 2'nin kullandığı sözlüğe dikkat çekildi. Araştırmacı Aaron Snoswell'e göre yapay zeka, "kuş" ve "sebze" gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler için "gizli bir sözlük" oluşturdu. Bu gizli sözlük ise çok yakın zamanda insanların anlayamayacağı yeni bir dilin habercisi olabilir.

Aaron Snoswell, yapay zekanın kendi gizli dilini oluşturmasının teknoloji dünyasının geleceğini tehlikeye atacağını söyledi. Araştırmacıya göre belirsiz bir dil yüzünden hiç kimse internet altyapısına erişemeyecek ve şifreli dilin gizemini keşfedemeyecek.

Fakat Snoswell'e göre henüz "gizli sözlük" gibi bir şey oluşmuş değil. Yapay zeka sadece kendisine verilen metinleri anlayarak garip görüntüler oluşturuyor. Ayrıca araştırmacının iddiasına göre yapay zekanın kendi dünyasında, insan beyni ve dili arasındaki bağlantıya benzer bir ilişki var.

En azından şimdilik yapay zekanın gizli dil oluşturduğunu söylemek mümkün değil. Ancak araştırmacı, raporunda Dall-E 2 ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi ve kullandığı algoritmanın anlaşılmasının önemli olduğunu söyledi.

pic.twitter.com/fxuUOBQZeI — Weird Dall-E Mini Generations (@weirddalle) June 21, 2022

Ayrıca bir süre önce Google'ın yapay zekası LaMDA düşünebiliyor mu sorusu gündeme oturmuştu. Google mühendisi, LamMDA için önemli bir iddia ortaya koydu. Buna göre Google yapay zekası LaMDA düşünme yetisine sahipti.

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