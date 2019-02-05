Araştırmacılar, İnsan Beyniyle 'Cyborg' Fare Beynini Bağlamayı Başardı

Çinli araştırmacıların son dönemde yaptıkları ilginç çalışmalar, bilim dünyasında sık sık büyük yankılar uyandırıyor. Bu çalışmaların en sonuncusu da beyinler arasında doğrudan etkileşim sağlamayı başardıkları deney.4 Şubat'ta Nature's Scientific Reports'da yayımlanan araştırmada, beyinden beyine arayüz (BBI) kullanarak bir farenin hareketlerini kontrol etmenin mümkün olduğu açıklandı. Deneyde kullanılan sistemde bir bilgisayar, insan beyninden aldığı komutları, farenin beynine uygun şekilde çevirerek iletiyor.Araştırmacılar, bu yöntemi kullanarak "eğittikleri" fareleri yönlendirip, labirentlere bırakılan yemekleri bulmalarını sağlayabiliyorlar. EEG adlı, beyin aktivitelerini ölçen bir cihaza bağlı olan araştırmacı, labirentte yolunu bulması için fareyi yalnızca düşünerek yönlendirdi. Araştırmacının beyninden alınan dalgalar, bilgisayar tarafından işlenerek fareye belli bir komut olarak iletildi.EEG kullanmak, insanların beynine doğrudan elektrot yerleştirme gereksinimini ortadan kaldırsa da sinyal kuvveti bu yöntemde daha zayıf oluyor.Bu yöntem nedeniyle insan beyninden fareye bilgi hızla aktarılamıyor. Bu nedenle de insanın fareyi yönlendirirken bir çeşit gecikme payını hesaba katması gerekiyor.Bu deneyle beraber ilk defa BBI kullanılarak karmaşık labirentlerde hareket edilmiş oldu. Konuyla ilgili daha önceki bir çalışmada, BBI kullanımının arama ve kurtarma operasyonları için önemli olabileceği iddia edilmişti. Uzaktan kontrol edilen farelerin, tehlikeli alanlarda daha rahat hareket edebileceği düşünülüyor.Bu teknoloji henüz emekleme aşamasında olsa da, başka bir canlı üzerinde zihin kontrolü kullanmanın etiği ayrı bir tartışma konusu. Araştırma ekibi ise tüm protokollerinin üniversitedeki Etik Komitesi'nden onaylı olduğunu söylüyor.