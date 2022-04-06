Araştırmacılar, Kuzey Kutup Bölgesi'nde "Kaygı Verici Düzeyde" Plastik Kirliliği Uyarısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırmacılar, Kuzey Kutup Bölgesi'nde "Kaygı Verici Düzeyde" Plastik Kirliliği Uyarısında Bulundu

06.04.2022 12:51
Araştırmacılar, Kuzey Kutup Bölgesi'nde "Kaygı Verici Düzeyde" Plastik Kirliliği Uyarısında Bulundu

BERLİN, 6 Nisan (Xinhua) — Alman Helmholtz Kutup ve Deniz Araştırmaları Merkezi'nin Alfred Wegener Enstitüsü (AWI) tarafından Salı günü yayımlanan bir araştırmada "kaygı verici derecede" bir plastik kirliliğinin Kuzey Kutup Bölgesi'ne ulaştığı bildirildi. Araştırmada hava, nehirler ve deniz taşımacılığı ile taşınan bir "plastik selinin" Kuzey Kutup Bölgesi'nin tüm alanlarına ulaştığı bulundu. Suda, deniz tabanında, uzak […]

Araştırmacılar, Kuzey Kutup Bölgesi'nde Plastik Kirliliği Uyarısında Bulundu" style="max-width:640px;" class="lazy" data-original="http://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://images.ajanslotus.com/file/ajanslotusimg/2022/04/plastik.jpg&width=600&quality=100" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear: both;max-width: 100%;" link_thumbnail="">

BERLİN, 6 Nisan (Xinhua) — Alman Helmholtz Kutup ve Deniz Araştırmaları Merkezi'nin Alfred Wegener Enstitüsü (AWI) tarafından Salı günü yayımlanan bir araştırmada "kaygı verici derecede" bir plastik kirliliğinin Kuzey Kutup Bölgesi'ne ulaştığı bildirildi. Araştırmada hava, nehirler ve deniz taşımacılığı ile taşınan bir "plastik selinin" Kuzey Kutup Bölgesi'nin tüm alanlarına ulaştığı bulundu. Suda, deniz tabanında, uzak sahillerde, nehirlerde ve hatta buz ve karda yüksek düzeyde mikroplastik yoğunlaşmalarına rastlanabiliyor.

Araştırmacılar, Kuzey Kutup Bölgesi'nde
Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentindeki Kitsilano plajında kıyı şeridinden toplanan plastiklerle yapılan figürler sergileniyor, 6 Haziran 2021. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

AWI'de uzman olan Melanie Bergmann, "Kuzey Kutup Bölgesi'nin halen büyük oranda el değmemiş ıssız bir yer olduğu düşünülüyor" diye konuştu. Norveç, Kanada ve Hollanda'dan çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüttükleri araştırma, "bu algının artık gerçeği yansıtmadığını" ortaya koyuyor. Araştırmaya göre her yıl 19 ila 23 milyon ton plastik çöp, dünyanın su sistemlerine karışıyor. Okyanuslara ulaştığında parçacıklar yavaş yavaş daha küçük parçalara ayrılıyor (makro plastikten mikro plastiğe ve sonra nanoplastiğe) ve hatta insanın kan dolaşımına bile girebiliyor.

Araştırmacılar, Kuzey Kutup Bölgesi'nde
Endonezya'nın Batı Sulawesi vilayetinin Poliwali Mandar bölgesinde yerel halk tarafından kumsalın plastik kirliliğinden korunmasına yönelik bir kampanya olarak düzenlenen Deniz Atıkları Festivali'nde gönüllüler yüzerek plastik atıkları topluyor, 3 Ekim 2021. (Fotoğraf: Yusuf Wahil/Xinhua)

Küresel plastik üretiminin 2045 yılına kadar iki katına çıkmasının beklendiğini hatırlatan araştırmacılar, "Plastik sadece ekosistemler için bir yük değil, iklim değişikliğini daha da kötüleştirebilir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD'de 'Saldırgan' Kızıl Tilki, Kongre Üyesini ve Muhabiri Isırdıktan Sonra Yakalandı ABD'de 'Saldırgan' Kızıl Tilki, Kongre Üyesini ve Muhabiri Isırdıktan Sonra Yakalandı Son dakika haberi | Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti Son dakika haberi | Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Plastik, Alman, Nisan, Salı, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Araştırmacılar, Kuzey Kutup Bölgesi'nde 'Kaygı Verici Düzeyde' Plastik Kirliliği Uyarısında Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Araştırmacılar, Kuzey Kutup Bölgesi'nde "Kaygı Verici Düzeyde" Plastik Kirliliği Uyarısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement