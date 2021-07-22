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Araştırmalar doğruladı! BioNTech aşısının tek dozu Delta varyantına karşı yüzde 30, ikinci doz ise yüzde 88'lik koruma sağlıyor - Son Dakika

Araştırmalar doğruladı! BioNTech aşısının tek dozu Delta varyantına karşı yüzde 30, ikinci doz ise yüzde 88'lik koruma sağlıyor

22.07.2021 12:29
Araştırmalar doğruladı! BioNTech aşısının tek dozu Delta varyantına karşı yüzde 30, ikinci doz ise yüzde 88'lik koruma sağlıyor, System.String[]

İngiltere'de yapılan bir araştırma Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan araştırma, tek doz BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 30, ikinci dozun ise yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğunu ortaya koydu. Yetkililer, aşı olanlarda da Delta varyantı bulaşının arttığını, fakat aşı olup hastalığa yakalananlarda hastalığın baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi hafif belirtiler şeklinde seyrettiğine dikkat çekti.

İngiltere'de yapılan bir araştırma koronavirüsün baskın versiyonu haline gelen Delta varyantına karşı aşıların ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

TEK DOZUN KORUYUCULUĞU ÇOK SINIRLI

19.000'den fazla insanın katıldığı ve Birleşik Krallık'ta yapılmış en büyük kapsamlı araştırmalardan biri olan incelemenin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. The New England Journal of Medicine isimli saygın ve hakemli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi ortaya çıktı.

Yetkililer tek doz Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuk sağladığı fakat bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı. Araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı kaydedildi. Bu oranın düşük olduğu ve insanların mutlaka iki doz aşı olması gerektiğini açıklayan yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığı belirtildi.

İKİNCİ DOZDA YÜZDE 88 ORANINDA KORUYOR

Yetkililer, "Tek doz Pfizer/BioNTech aşısı Covid-19'un Delta varyantına karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Fakat ikinci dozdan sonra semptom gösteren Delta varyantı karşısında koruma sağlanıyor" açıklamasını yaptı. Yapılan araştırmada ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtildi.

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, bu araştırma ve Delta varyantı ile ilgili kapsamlı bir makale yazarken, "Aşı olanlar arasında da Delta varyantı bulaşanların sayısının arttığı görülüyor. Fakat bu kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gözüküyor" ifadesine yer verdi. Business Insider'akonuşan bilim insanları ise, "Maske kullanımı ve aşı kombinasyonu Delta varyantına karşı ciddi bir koruma sağlayabilir" yorumunu yaptı.

Araştırmalar doğruladı! BioNTech aşısının tek dozu Delta varyantına karşı yüzde 30, ikinci doz ise yüzde 88'lik koruma sağlıyor

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Son Dakika Dünya Araştırmalar doğruladı! BioNTech aşısının tek dozu Delta varyantına karşı yüzde 30, ikinci doz ise yüzde 88'lik koruma sağlıyor - Son Dakika Dünya


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