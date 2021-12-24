Araştırmalar Mancium Token'e Olan İlgiyi Gösteriyor - Son Dakika

Mancium Token Ve Manc Düzlemindeki Oranlar

Geliştirilen oyun marketi ile ilgili birçok konuda araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmada oyuncuların kripto ortamına olan uyumu ön plana çıkmaktadır. Haberler, kripto ortamına uyum sağlama da istekli oyuncuların bulunması, oyunlarda kullanılacak Mancium Token para birimine de, aynı oranla ilgili olacağını bir göstergesidir. Yaklaşık olarak %55 oranındaki oyuncuların, kripto para birimine sahip olduğu görülmektedir.

Mancium Token Araştırmaları

Haber oyun düzleminde, sistemdeki oyunlarda her üç oyuncudan ikisi kripto para birimini kullanarak ilerlemek istiyor. Geri kalan belirli bir kitlenin ise oyundaki kazançlarını farklı platformlarda kullanarak, burada kripto para birimlerine dönüştürmek istediği ortaya çıktı. Dönüşüm yapmak isteyen oyuncuların oranı, %75 şeklindedir. Mancium Token, Manc teknoloji girişiminin geliştirdiği oyunlarda kişilerin kullanmak istediği bir kripto para birimidir.