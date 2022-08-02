Şimdiye kadarki en eski karanlık madde bulundu! - Son Dakika
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Şimdiye kadarki en eski karanlık madde bulundu!

02.08.2022 11:02
Şimdiye kadarki en eski karanlık madde bulundu!

Araştırmalarına devam eden bilim insanları, büyük bir gizem olan karanlık madde hakkında dikkate değer yeni bulgular yayınladı.

Evrenimizin dört bir yanında bilimin çözemediği en büyük gizemlerden biri yatıyor. Karanlık maddelerden bahsediyoruz. Peki bu karanlık madde nerede bulunuyor? Nedir bu karanlık madde? Karanlık maddenin tüm çevremizi sardığını biliyoruz ancak ne olduğu hakkında hala teorilerden öteye geçebilmiş değiliz.

12 milyar yıl öncesine ait karanlık madde haleleri bulundu

İçerisinde bulunduğumuz Samanyolu dahil olmak üzere galaksiler büyük bir hızla dönüyorlar. Bu denli yüksek hızda dönerken, fizik kuralları gereği galaksilerin içerisinde bulunan tüm cisimlerin dışarı doğru savrulması gerekiyor. Ancak bir nedenden ötürü bu durum yaşanmıyor.

Karanlık madde hakkında can alıcı araştırma!

İşte bu noktada karanlık maddeler devreye giriyor. Bilim insanları galaksilerin yüksek hızda dönmeleri sonucunda dağılmamaları için bir madde tarafından çevrelenmiş olması gerektiği konusunda birleşiyor. İşte galaksileri çevrelediğini düşündüğümüz ve hale biçiminde olan bu şeye karanlık madde diyoruz.

Şimdiye kadarki en eski karanlık madde bulundu!

Sadece var olduğunu düşündüğümüz karanlık maddeyi ne görebiliyoruz ne de hissedebiliyoruz. Ancak yine de bilim insanları karanlık maddenin takibine devam ediyor. Galaksileri bir arada tuttuğuna inanılan bu fenomenin büyük patlamadan beri evrenimizin bir parçası.

Araştırmalarına devam eden bilim insanları, karanlık madde hakkında dikkate değer yeni bulgular yayınladı. Daha önce incelenmemiş karanlık madde haleleri derin uzay bölgesinde tespit edilmiş durumda. Her biri eski bir galaksinin çevresinde yer alan karanlık madde şimdiye kadarki en uzak bölgeyi temsil ediyor.

Şimdiye kadarki en eski karanlık madde bulundu!

Yayınlanan bu çalışma üzerine yapılan bir araştırmaya göre, bu girdaplar 12 milyar yıl öncesine, Büyük Patlama'dan iki milyar yıl sonrasına kadar uzanıyor. Uzmanlar, insanlık tarafından şimdiye kadar incelenen en eski karanlık madde halkalarının bulunduğuna inanıyor. Bu buluş ile birlikte kozmolojinin bir sonraki bölümünün başlangıcına göz atıyor olabiliriz.

Nagoya Üniversitesi'nden ve çalışmanın yazarı Hironao Miyatake konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

O döneme yeni bir pencere açtığımız için mutluyum. 12 milyar yıl önce her şey çok farklıydı. Şu anda olduğundan daha fazla oluşum sürecinde olan galaksiler görüyorsunuz; ilk galaksi kümeleri de oluşmaya başlıyor.

Peki siz bulunan en eski karanlık madde hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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