Araştırması 6 ay süren Delice tuzunda mikroplastiğe rastlamadı

Türkiye'de 6 aydır araştırma yapılıyor, Delice tuzu 'kanser' tedavisinde kullanılacak

Maratoncular Delice tuzunu tercih ediyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde dağların eteklerinden akan doğal kaynak suyundan elde edilen tuzda araştırma yapan ABD, dünyada nadir bulunan Delice tuzunda mikroplastiğe rastlanmadığını raporlarla kanıtladı. Akdeniz ile Osmangazi Üniversitesi'nde de devam eden araştırmada Delice tuzunun 'kanser' tedavisinde kullanılabileceği yönde olumlu sonuçlar aldığının müjdesini veren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, "Şuan 6 aydır Akdeniz Üniversitesinde bir çalışmamız var. Görüşmelerimize göre bu Eylül sonunda bu raporu verecekler. Başarılı gittiklerini söylediler. İnşallah Türk halkımıza da bu müjdeli haberi veririz." dedi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 10 milyon liralık yatırımla kurulan ve günlük olarak 10 ton üretimi yapılan Tuz İşleme Tesisinde doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere, Rusya, Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesine ihracatı yapılıyor. Uzun zamandır Türkiye'den tuz alan ABD, tuz üzerinde özel bir üniversitede araştırma yaparak mikroplastiğe rastlanmadığını raporlarla kanıtladı. Ayrıca Türkiye'de de devam eden araştırmalarda tuzun 'kanser' tedavisinde de kullanılabileceği yönde olumlu sonuçlar alan Akdeniz ile Osmangazi Üniversitesindeki profesörlerin Eylül ayı sonunda açıklama yapacağı da bildirildi.

Delice ilçesinde kurulan tesiste, dağlık bölgeden çıkan doğal kaynak suyundan elde edilen tuz, sera tipi havuzlarda suyun güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu ortaya çıkıyor. Hijyenik koşullarda herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yollarla üretilip dünya ülkelerine ihracatı yapılıyor. Özellikle magnezyum oranının yüksekliği, kimyasal işleme maruz kalmaması ve ödemi önlemesi nedeniyle spor camiasının da dikkatini çeken tuzu en çok maratoncular tarafından kullanılıyor. Magnezyum, kalsiyum ve vanadyumun gibi özelliklere sahip olan tuz, ciddi kramp eklem gibi ağrılarını da yok ediyor.

Dünyanın en kaliteli tuzunun olduğunu ifade eden şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, "Delice ilçemize güzel bir yatırım yaptık. Türkiye'de hatta dünyada en kaliteli tuzu kazandırdık. Dağdan doğal olarak kaynayan tuzlu suyu buradaki havuzlara alıyoruz. Hiç bir mineral kaybettirmeden hiç bir rafine işlemine gerek kalmadan doğal olarak ve günlük yaklaşık 10 ton tuz üretiyoruz." dedi.

ABD'nin Delice tuzunu incelemeye aldığını ifade eden Gözüyukarı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Şimdi biz Amerika'ya yaklaşık 4 aydır tuz gönderiyoruz. 4 aydır Amerika'da bu tuzu incelemeye aldı. Hatta bize mail ortamında raporu attılar. Amerika'daki bir üniversitede tuzun analizi yapıldı. Biliyorsunuz ki Türkiye çalkalanmıştı bütün tuzlarda mikroplastik bulunmuştu. Amerika biz bir mikroplastik çalışması yapmak istiyoruz dediler. Bu sabah bize mail olarak sonucu geldi, bizim tuzumuz da mikroplastiğe rastlanmadı. Bunu da halkımıza müjde olarak verebilirim."



"Kemik yapısını güçlendiriyor, şeker hastalığının önüne geçiyor"

"Şimdi bu tuzun özelliği dağların eteğinde doğal bir şekilde kaynıyor. Bildiğiniz tuzlu su çözertisine kaya tuzlarını eriterek tuzlu su çözertisi haline geliyor. Dağın ve toprağın içerisindeki mineralleri bünyesine toplayarak geliyor. Mesela magnezyum bakımından zengin, diğer tuzlarda hiç olmayan gümüş-altın mineralleri var. Yine dünyada hiç bir tuzda olmayan stronsiyum minerali var. Stronsiyum nedir? Yediğiniz yoğurttaki kalsiyumun kemiklere işlemesini sağlıyor. Tuzun içerisindeki kalsiyumun vücuda enjektesini sağlıyor. Yine dünyada hiç bir tuzda olmayan vanadyum var. Kemik yapısını güçlendiriyor, şeker hastalığının önüne geçiyor. Bir tek bu Delice tuzumuz da 1.45 miligram doğal iyot mevcut. O yüzden de tiroit hastaları iyileşiyor."



"Tuzumuzu en çok maratoncular tercih ediyor"

Delice tuzunu özellikle spor camiası çok tercih ettiğini kaydeden Gözüyukarı, "İngiltere olsun, Avusturalya olsun, Türkiye'deki maratoncularımız olsun en büyük sebebi de içindeki magnezyum ve kalsiyumun yüksek oranda olması, vanadyum olması ciddi kramp eklem ağrılarını yok etmektedir."



"Tuzumuz kanser tedavisinde kullanılacak"

Akdeniz ve Osmangazi üniversitesinde devam eden araştırmada Delice tuzunun kanser tedavisinde kullanılabileceği yönde olumlu sonuçlar aldığının müjdesini de veren Gözüyukarı, "Şuan 6 aydır Akdeniz Üniversitesinde bir çalışmamız var. Görüşmelerimize göre bu Eylül sonunda bu raporu verecekler. Başarılı gittiklerini söylediler. İnşallah Türk halkımıza da müjdeli haberi veririz. Şuan kanserde iyileşmeler mevcut. Profesör arkadaşlarımız Eylül ayı sonunda açıklayacaklar. Osmangazi Üniversitesinde de bir çalışma yapıldı ve olumlu sonuçlar alındı. Şuan Akdeniz Üniversitesinde bir kaç hastanın iyiye gitmesi sonucu üniversitede çalışmalar başladı. Deneylerin sonuçların iyi gittiğini bize aktardılar." diye konuştu.