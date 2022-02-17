Üye Girişi
Araştırmaya göre, 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersiz kalp sağlığına iyi geliyor - Son Dakika

Araştırmaya göre, 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersiz kalp sağlığına iyi geliyor

17.02.2022 13:19
Araştırmaya göre, 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersiz kalp sağlığına iyi geliyor

Uzmanlar, egzersiz yapmaya başlamak için "hiçbir zaman geç olmadığını", 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersizin kalp sağlığına iyi geldiğini tespit etti.

Uzmanlar, egzersiz yapmaya başlamak için "hiçbir zaman geç olmadığını", 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersizin kalp sağlığına iyi geldiğini tespit etti.

Irish Examiner sitesinde yer alan habere göre, İtalya'da araştırmacılar, 20 yıldan fazla bir süre boyunca kalp hastalığına (kalp yetmezliği, felç ve koroner kalp hastalığı dahil) ve fiziksel aktivite seviyelerine bakarak 65 yaş üstü 3 binden fazla yetişkini izledi.

Araştırmacılar, Heart dergisinde yayınlanan çalışmada, fiziksel olarak aktif kişilerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu, günde en az 20 dakika egzersiz yapmanın 70-75 yaşındakilere büyük fayda sağladığını buldu.

Antrenör James Bickerstaff, "Yaşlandıkça, aktif kalmak çok önemli. Bunun yapılmaması, genel yorgunluk, kas ağrıları ve enerji azalması gibi durumlara neden olabilir. Bu da torunlarınızla oynamak veya dükkanlara gitmek gibi hayatın basit zevklerinden bazılarını gerçekleştirememenize neden olabilir." dedi.

Bir uzmana danışmanın önemini vurgulayan Bickerstaff, "Doktorlar ve tıp uzmanları, özellikle egzersiz rutinlerini nasıl güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğinizle ilgili tavsiyelerde bulunabilir." diye konuştu.

Fitness koçu ve hareket uzmanı Tom Cuff-Burnett da "Ağırlık çalışmak sonraki yaşamda hayati önem taşır. Çalışmalar, ağırlık çalışmanın iskelet kası kütlesini ve kemik yoğunluğunu artırdığını; dengeyi, koordinasyonu ve duruşu geliştirdiğini; kardiyovasküler bozukluklar, kanser ve diyabet üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu ve yaşlanmanın etkilerini dengelemede önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

İtalya, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırmaya göre, 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersiz kalp sağlığına iyi geliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:18 Atanan engelli memurun soyadını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esprili yanıt
13:14 İBB'nin ihtiyaç sahipleri için topladığı para, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı
12:57 Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı modeli oynattı! Herkes Oryantal Didem'i hatırlattı
12:53 Oğlu kendisinin resmini çizdi! O gün hayatı değişti
12:52 TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yarısı mutsuz! Daha kötü olacak diyenlerin oranı da arttı!
12:34 Aile hekimleri ve çalışanları, 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yaptı
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
10:17 Bu kadar cesarete ne demek gerek? 2 gün arayla aynı apartmanı soydular: Güvenlik kameraları görüntüledi
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 13:29:28. #1.11#
SON DAKİKA: Araştırmaya göre, 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersiz kalp sağlığına iyi geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement