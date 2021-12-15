Araştırmaya göre, ABD'de beyaz olmayan insanlar hava kirliliğine daha fazla maruz kalıyor - Son Dakika

ABD'de yapılan bir araştırma, beyaz olmayan insanların hava kirliğinin her türüne daha fazla maruz kaldığını ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Environmental Health Perspectives (Çevre Sağlığı Perspektifleri) adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada, ABD'de hava kirliliğine maruz kalma seviyesinin cilt rengine bağlı değişim gösterdiğine işaret edildi.

Washington Üniversitesi (UW) öncülüğünde uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmada, son yıllarda ABD'de hava kirliliğinin azaltılmasında büyük ilerleme kaydedilse de beyaz olmayan insanların hava kirliliğinin her türüne daha fazla maruz kaldığı aktarıldı.

Beyaz olmayanların daha dezavantajlı bölgelerde yaşaması nedeniyle kirli havayı daha fazla soluduğu aktarılan çalışmada, siyahi ve beyaz olmayan toplulukların aşırı miktarda endüstri ve otoyol kaynaklı hava kirliliğine maruz kaldığı kaydedildi.

Güney Los Angeles sakini Iretha Warmsley isimli siyahi kadın, Los Angeles'ta hava kirliliğine neden olan bazı fabrikaların kapatılması gibi bazı iyileştirmeler olduğunu aktararak, "Ama yine de çok fazla değişikliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

1990 ila 2010 arasındaki değişikliklere odaklanan çalışmada, ABD'nin 1970'ten bu yana hava kirliliğini azaltma konusunda kazanımlar elde ettiği belirtilirken ancak hava kirliliğine maruz kalma konusunda farklı ırklar arasındaki farkın kapanmadığı vurgulandı.

ABD'de her yıl hava kirliliği nedeniyle yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybediyor.