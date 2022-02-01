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Araştırmaya göre Avrupa'da seyahat öncesi testler Omicron yayılımını etkilemedi - Son Dakika

Araştırmaya göre Avrupa'da seyahat öncesi testler Omicron yayılımını etkilemedi

01.02.2022 21:35
Araştırmaya göre Avrupa'da seyahat öncesi testler Omicron yayılımını etkilemedi

Avrupa'daki bazı ülkelerde seyahatlerden önce Kovid-19 testi istenmesinin virüsün Omicron varyantının yayılmasını etkilemediği belirtildi.

Avrupa'daki bazı ülkelerde seyahatlerden önce Kovid-19 testi istenmesinin virüsün Omicron varyantının yayılmasını etkilemediği belirtildi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), seyahat kısıtlamalarının Omicron varyantının yayılmasına etkileri konusunda İtalya ve Finlandiya'da araştırma yaptırdı.

Araştırma sonuçlarını içeren raporda, Omicron varyantının ortaya çıkmasından haftalar sonra hava yoluyla seyahat edecek kişiler için İtalya'da aralık ortasında, Finlandiya'da aralık sonunda uçuş öncesi test zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Seyahat kısıtlamaları getirildiğinde Omicron varyantının yayılımının bu ülkelerde haftalardır sürmekte olduğu bildirilen raporda "Sonuç olarak aralıkta seyahat öncesi ilave test zorunluluğu getirilmesi Omicron'un yayılmasını önlemede etkisiz olmuştur. Test zorunluluğu hiç getirilmemiş olsaydı İtalya ve Finlandiya'da Omicron'un yayılması değişmeyecekti." ifadesi yer aldı.

Rapora göre ayrıca Omicron varyantının kasım başında Güney Afrika'da tespitinden hemen sonra seyahat öncesi sıkı test zorunluluğu getirilmiş olsaydı bile bu durumun "Omicron'un yayılımına Finlandiya'da anlamlı bir etkisi olmayacaktı, İtalya'da da küçük bir etkisi" olacaktı.

Omicron'un şu anda İtalya ve Finlandiya'da baskın varyant olduğu, seyahat öncesi test zorunluluğunun kaldırılmasının varyantın yayılmasını etkilemeyeceği savunuldu.

IATA ve ACI, Avrupa ülkelerine aşılılar veya hastalığı geçirenlere verilen Kovid-19 sertifikası sahipleri için tüm seyahat kısıtlamalarını kaldırma çağrısında bulundu.

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Finlandiya, Araştırma, Omicron, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırmaya göre Avrupa'da seyahat öncesi testler Omicron yayılımını etkilemedi - Son Dakika


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