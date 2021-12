Araştırmaya göre, eski çağlarda okyanuslar bugünkünden çok daha tuzlu olabilir - Son Dakika

Araştırmacılar, eski çağda okyanusların bugünküne nazaran daha tuzlu olabileceğini ortaya koydu.

Proceedings of the National Academy of Science'da (Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri) yayımlanan çalışmaya göre, dünyanın oluşumunun ilk 500 milyon yılında okyanusların yüzde 7,5'e kadar tuz oranı içerdiği tahmin edilirken, şu an okyanusların tuz oranı yüzde 2,5 civarında seyrediyor.

Eski çağlarda okyanusların bugünkülere kıyasla daha tuzlu olduğu belirtilen çalışmada, bilim insanlarının dünyada ne kadar sabit halojen bulunduğunu ölçmek istedikleri belirtildi.

Halojenler, metallerle reaksiyona girdiklerinde tuz üreten flor, klor, brom ve iyot gibi elementleri içeriyor.

Dünya'nın oluşumuyla ilgili en temel süreçlerin bazılarında önemli bir malzeme olarak öne çıkan halojenin, okyanusların temel doğasında hayati rol oynadığı belirtiliyor.