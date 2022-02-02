Üye Girişi
Araştırmaya göre, hormon tedavisi alkolizme karşı kullanılabilecek - Son Dakika

Araştırmaya göre, hormon tedavisi alkolizme karşı kullanılabilecek

02.02.2022 14:47
Araştırmaya göre, hormon tedavisi alkolizme karşı kullanılabilecek

Bilim insanları yaptıkları araştırmada, hormon tedavisinin alkol bağımlıları tarafından tüketilen içki miktarının azaltılabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları yaptıkları araştırmada, hormon tedavisinin alkol bağımlıları tarafından tüketilen içki miktarının azaltılabileceğini ortaya koydu.

Daily Mail'in haberine göre, Iowa Üniversitesi araştırmacıları, yoğun alkole maruz bırakılan maymunlara 16 gün boyunca fibroblast büyüme faktörü 21 (FGF21) hormonunun sentetik versiyonunu verdi.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmada, metabolizmayı ve iştahı düzenlemede özellikle şeker tüketimini azaltmada rol oynadığı bilinen hormonun etanol alımını yüzde 50'ye kadar azalttığı görüldü.

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Kyle Flippo, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olmakla birlikte FGF21'in alkolizm için gelecekte bir tedavi yöntemi olabileceğini belirtti.

Bilim insanları, bu araştırmanın bir gün sınırlı tedavi seçeneklerine sahip alkol bağımlıları için potansiyel bir tedavi seçeneği sunabileceğini umuyor.

YORUMLAR
500

Daily Mail, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırmaya göre, hormon tedavisi alkolizme karşı kullanılabilecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnlerine gireceğiz' dedik, kaçacak yer bile bulamadılar
14:32 7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti
14:29 Yemek Sepeti motokuryeleri, kontak kapattı
14:22 Çatıdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Beydun, annesine mektup bırakmış
14:10 Aubameyang, resmen Barcelona'da! Gabonlu futbolcunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro
14:07 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Bir kadını 15 yerinden bıçaklayana adli kontrol şartı verildiğinde yüreğim yanıyor
12:49 Kahveye kesilen cezanın 33 liralık taksiti için cinayet işlendi!
13:53 Reuters: İran, Türkiye'ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor
12:53 "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın" diyen hırsızlar, 20 dakika sonra yakalandı
13:48 İnsanlık dondu! Yunanistan'ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü! Bakan Soylu paylaştı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 14:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Araştırmaya göre, hormon tedavisi alkolizme karşı kullanılabilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement