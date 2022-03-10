Araştırmaya göre, karıncalar kanserli hücreleri koklayarak ayırt edebiliyor - Son Dakika
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Araştırmaya göre, karıncalar kanserli hücreleri koklayarak ayırt edebiliyor

10.03.2022 11:13
Araştırmaya göre, karıncalar kanserli hücreleri koklayarak ayırt edebiliyor

Fransa'da yapılan bir araştırma, Formica Fusca türü karıncaların, insanlardaki kanserli hücreleri koklayarak bulabildiğini ortaya koydu.

Fransa'da yapılan bir araştırma, Formica Fusca türü karıncaların, insanlardaki kanserli hücreleri koklayarak bulabildiğini ortaya koydu.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden (CNRS) yapılan açıklamaya göre CNRS, Paris Sorbonne Üniversitesi, Curie Enstitüsü ile Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsünden (INSERM) bir grup bilim insanı, kokuyu kendi hayatları için kullanan Formica Fusca türü karıncaları birkaç dakika ödül sistemiyle eğiterek, bu hayvanların sağlıklı insan hücrelerini kanserli hücrelerden ayırt edebilmesini sağladı.

Bilim insanları, laboratuvarda ipeksi karınca olarak da adlandırılan 36 Formica Fusca karıncaya önce kanserli insan hücreleri koklattı ve bu kokuyu şekerli solüsyon ödülüyle ilişkilendirdi.

İkinci aşamada araştırmacılar, karıncalara biri sağlıklı, diğeri kanserli hücre olan iki doku koklattı. Araştırmacılar, bu aşamada ödül vermedikleri hayvanların kanserli dokuya yöneldiğini tespit etti.

Son olarak karıncaları farklı kanser hücrelerinin kokusuna maruz bırakan araştırmacılar, karıncaların bunları ayırt edebildiğini belirledi.

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Öte yandan araştırmanın bulgularının insanlarda yapılacak geniş çaplı klinik deneylerle değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Araştırmanın karıncaların yüksek potansiyelini, hızlı, daha az maliyetle öğrendiklerini ve verimli olduklarını gösterdiği belirtilerek, benzer çalışmalarda kullanılan köpeklerin eğitiminin aylar hatta bir yıla kadar sürdüğü aktarıldı.

Araştırmanın sonuçları iScience dergisinde yayımlandı.

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Sorbonne Üniversitesi, Araştırma, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırmaya göre, karıncalar kanserli hücreleri koklayarak ayırt edebiliyor - Son Dakika


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