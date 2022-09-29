Araştırmaya göre, köpekler strese bağlı nefes değişikliklerini ve terlemeyi algılayabiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırmaya göre, köpekler strese bağlı nefes değişikliklerini ve terlemeyi algılayabiliyor

29.09.2022 11:44
Araştırmaya göre, köpekler strese bağlı nefes değişikliklerini ve terlemeyi algılayabiliyor

Araştırmaya göre, köpekler, insanların akut psikolojik stres tepkisiyle ilişkili fizyolojik süreçlerini yüzde 93,75 doğrulukla tespit edebiliyor.

Araştırmaya göre, köpekler, insanların akut psikolojik stres tepkisiyle ilişkili fizyolojik süreçlerini yüzde 93,75 doğrulukla tespit edebiliyor.

PLOS ONE dergisinde yayımlanan ve Queen's Üniversitesinden Clara Wilson tarafından yürütülen araştırmada, stresin insan nefesinde ve terinde sebep olduğu değişikliklerin köpekler tarafından yüzde 93,75 doğru algılandığı bulgusuna ulaşıldı.

Araştırmacıların, köpeklerin olağanüstü koku alma duyusu, insanlarla yakın evcilleşme geçmişlerinin yanı sıra insanların anksiyete, panik atak ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik durumlarını desteklemek için kullanımları göz önüne alındığında köpeklerin tepki vermek için sahiplerindeki kimyasal sinyalleri algılayıp algılamadığını merak ettikleri belirtildi.

Çalışma için, araştırmacılar, sigara içmeyen kişilerden yakın zamanda yemek yememiş veya bir şey içmemiş olmaları kaydıyla nefes ve ter örnekleri topladı.

Örneklerden, hızlı tempolu bir aritmetik görevden önce ve sonra kalp hızı (HR) ve kan basıncı (BP) ölçümleri alındı.

Görev nedeniyle HR ve BP seviyelerinde bir artış yaşayan 36 katılımcıdan alınan örnekler, toplandıktan sonraki üç saat içinde eğitimli köpeklere gösterildi.

Kokuları eşleştirmek için bir tuş ve mama kullanılarak seçim yapmak için eğitilen farklı türden 4 köpekten katılımcının görevin sonunda alınan stres örneğini bulmaları istendi.

Aynı kişinin görev başlamadan sadece birkaç dakika önce alınan örneklerinin de bulunduğu dizilimde köpekler, 720 denemenin 675'inde yüzde 93,75 doğruluk yüzdesiyle doğru örneği tespit etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

BP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırmaya göre, köpekler strese bağlı nefes değişikliklerini ve terlemeyi algılayabiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un fiyatına ilişkin soruyu yanıtladı: Öyle ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum
11:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız
11:26 Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi açıklaması: Yeni ekonomi modelini uygulamasaydık bir durgunlukla karşılaşacaktık
11:23 Enerji kriziyle burun buruna kalan Fransa'da Başbakan ve kabinesi, toplantıyı montlarını çıkarmadan yaptı!
11:23 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik! Taraftarlar Vodafone Park önünde birbirlerine girdi
11:17 Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi
11:02 Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak
10:55 Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar
10:56 Milli futbolcu Burak Yılmaz'dan bomba açıklamalar! Fatih Terim için söyledikleri çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 12:36:21. #1.13#
SON DAKİKA: Araştırmaya göre, köpekler strese bağlı nefes değişikliklerini ve terlemeyi algılayabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement