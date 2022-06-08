Araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalanmak bireylerin iş performansını düşürebilir - Son Dakika
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Araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalanmak bireylerin iş performansını düşürebilir

08.06.2022 11:32
Araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalanmak bireylerin iş performansını düşürebilir

Kanada'da yapılan yeni araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalanmak bireylerin çalışma performanslarına negatif yönde etki edebilir.

Kanada'da yapılan yeni araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalanmak bireylerin çalışma performanslarına negatif yönde etki edebilir.

EurekAlert sitesinin haberine göre, Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nde yapılan çalışma, Kovid-19'a yakalanmış bireylerin iş yerinde önemli ölçüde daha fazla bilişsel başarısızlık bildirdiğini ortaya koydu.

Üniversitenin Psikoloji Departmanı Profesörü James Beck ve öğrencisi Arden Flow tarafından yürütülen çalışmada, Kovid-19'a yakalanmış ve yakalanmamış 94 tam zamanlı çalışandan veri toplandı. Her iki grubun da temel demografik özellikler açısından uyumlu olduğu belirtildi.

Beck, "Kovid-19 hayatımızın bir parçası olmaya en azından öngörülebilir gelecek için devam edecek. Kovid-19'a yakalanan insanların iyileşip işe dönmesi artık yaygın bir durum. Çalışmamızda, bu kişiler, Kovid-19'a yakalanmamış kişilere oranla daha fazla zorluk yaşadıklarını bildirdi." dedi.

Araştırmada iki grubun karşılaştırıldığını belirten Beck, "Kovid-19'a yakalananlardan oluşan grup, hastalığı hiç geçirmeyen gruba kıyasla, iş yerinde hafıza, dikkat ve eylemle ilgili sorunlar olarak tanımlanan bilişsel başarısızlıkları daha fazla bildirdi." diye konuştu.

Beck, Kovid-19'a yakalanan bireylerin iyileştikten sonra iş yerinde hastalık öncesi performans seviyelerine dönmekte zorluk yaşayabileceğini; iş yükünü azaltmak, teslim tarihini uzatmak ve esnek çalışma saati gibi düzenlemelerle bunun üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Araştırmanın detayları, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

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Kaynak: AA

Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalanmak bireylerin iş performansını düşürebilir - Son Dakika

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