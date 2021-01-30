Araştırmaya Göre Mevsimler Cinsel İsteğinizi Nasıl Etkiler?

Libidoda mevsimsel değişiklikler

Yaz, insanların yılın diğer zamanlarından daha heyecanlı hissettiği oldukça 'sıcak' bir mevsimdir. Yaz aylarında daha fazla sosyallik ve daha fazla tatilin yanında saha fazla seks olacağı da düşünülür. Ancak hormon değişimlerine baktığımızda yaz, cinsel isteğin azaldığı bir mevsimdir.

Erkekler ve kadınlarda testosteron üzerine yapılan bir çalışmada araştırmacılar, iki tarafın da yaz aylarında& ; testosteron seviyelerinde düşüş olduğunu ortaya koydu. Aynı çalışmada kadın ve erkeklerin testosteron seviyelerinin sonbaharda, yaz aylarının aksine ciddi bir artış yaşadığı da bulundu.

Sadece erkekler üzerinde yapılan ikinci bir çalışma, ekim ve kasım aylarında testosteron seviyelerinde zirve yaşandığı tespit edildi. Yani çiftler için cinsel isteğin zirve yaptığı dönem sonbahar ayları olarak belirlendi.& ;

Bazı araştırmalar soğuk kış aylarında erkeklerin cinsel isteklerinin azaldığını söylerken başka bir araştırma sonucuna göre ise erkekler soğuk aylarda kadının bedenini daha çekici buluyor.





