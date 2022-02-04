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Araştırmaya göre, yardım talebinin yüz yüzeyken iletilmesi aramaktan daha etkili - Son Dakika

Araştırmaya göre, yardım talebinin yüz yüzeyken iletilmesi aramaktan daha etkili

04.02.2022 16:53
Araştırmaya göre, yardım talebinin yüz yüzeyken iletilmesi aramaktan daha etkili

Yapılan son araştırmada, yardım talebinin yüz yüzeyken iletilmesinin, görüntülü arama veya e-postadan daha etkili sonuçlar verdiği ortaya çıktı.

Yapılan son araştırmada, yardım talebinin yüz yüzeyken iletilmesinin, görüntülü arama veya e-postadan daha etkili sonuçlar verdiği ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Toronto'daki Ryerson Üniversitesinden bir grup araştırmacı, yardım istemek için en iyi iletişim kanalının ne olduğunu anlamayı amaçlayan bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında 888 katılımcının her birine beş arkadaşından bir iyilik istemeleri söylendi.

Bu iletimler yüz yüze, görüntülü arama, sesli arama, sesli mesaj ve e-posta yoluyla yapıldı.

Sonuçlar, birinden yardım talep edildiğinde bunun şahsen yapılmasının açık ara daha olumlu yanıtlar verdiğine işaret etti.

Araştırmaya göre, iş yerinde veya başka bir yerde birinden yardım talep ederken görüntülü arama veya e-postanın tercih edilmesi isteğin kabul edilme olasılığını düşürüyor.

Araştırmacılar, yüz yüzeyken "hayır" demenin daha "zor" olabileceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Social Psychological and Personality Science" adlı hakemli dergide yayımlandı.

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Daily Mail, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırmaya göre, yardım talebinin yüz yüzeyken iletilmesi aramaktan daha etkili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araştırmaya göre, yardım talebinin yüz yüzeyken iletilmesi aramaktan daha etkili - Son Dakika
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