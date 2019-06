Arat Dink'in "terör örgütü propagandası" davası

Silahlı saldırıda öldürülen gazeteci Hrant Dink 'in oğlu Arat Dink 'in, terör örgütü PKK 'nın propagandasının yapıldığı belirtilen ve "barış bildirisi" olarak adlandırılan metne imza attığı gerekçesiyle, bu suçtan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Arat Dink avukatlarıyla katıldı.Savunması alınan sanık Dink, imzaladığı bildirinin suç teşkil etmediğini belirterek, bildirinin son bölümünde geçen, "Talebimiz yerine getirilene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz." ifadesini okudu. Dink, "Bu taahhüdü yeterince yerine getirememiş olmam tek pişmanlığımdır." dedi. Söz alan sanık avukatları, mahkemenin benzer davalarda daha önce karar verdiğine dikkati çekerek, tarafsız ve bağımsız olmadığı, ihsas-ı reyde bulunulduğu (kararını önceden açıklama) gerekçeleriyle mahkeme heyetinin davadan çekilmesi talebinde bulundu.Avukatlar ayrıca, derhal beraat kararı verilmesi ve verilmemesi durumunda, dava dosyasının benzer diğer dava dosyalarıyla birleştirilmesini de talep etti.Heyet, hakimlerin çekilmesi talebini, yerinde bir talep olmadığı, derhal beraat talebini, atılı eylemin suç oluşturup oluşturmadığının hukuki tayin ve takdirinin yargılamayı gerektirmesi, birleştirme talebini ise, benzer dosyaların yargılama aşamalarının farklı olması gerekçeleriyle reddetti.Sonuçlanan benzer dosyalar ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi 'ne (AYM) başvuru yapıldığını ve AYM'nin karar aşamasında olduğunu hatırlatan heyet, kararın beklenilmesine hükmetti.Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.Arat Dink, kendini ihbar etti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ocak 2016'da, gazeteci olan şüphelinin de içinde bulunduğu bin 128 kişinin, "Barış için akademisyenler bildirisi" adlı, kamuoyuna ilan edilen bir bildiriye imza attıkları ve "Bu suça ortak olmayacağız" başlığıyla yayımlanan bildiride, terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı ifadeler kullanıldığı kaydediliyor.Sözde barış bildirisinin PKK/KCK terör örgütünün alenen propagandası mahiyetinde olduğu ve başsavcılıkça konuya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldığı da aktarılan iddianamede, şüpheli Arat Dink'in savcılık ifadesinde şu beyanda bulunduğu dile getiriliyor:"Akademisyenlerin imzaladığı bu bildiri şu an kamuoyunun gündemindedir. Bu bildiriyi aynen biz de tekrar ediyoruz. Bu yüzden kendim hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Savcılığınıza bu yüzden dilekçeye vermeye geldim. Bu bildiri suç oluşturuyorsa benim hakkımda da işlem yapılmasını talep ediyorum. Zira aynı bildiriyi adliye girişinde, basın önünde açıkladık. Başsavcılığa sunduğumuz dilekçenin aynısını basın mensuplarına ve halka dağıttık. Bu şekilde bildiriyi alenileştirdik. Hakkımda gerekli yasal işlemin yapılmasını talep ediyorum."Bildiri metinlerinin ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği, PKK'nın müdafaasını ve propagandasını yaptığı vurgulanan iddianamede, bu bildiriye imza atarak, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işleyen şüpheli Dink'in, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.