Aratos, günışığı ile buluşmak için destek bekliyor - Son Dakika

Aratos, günışığı ile buluşmak için destek bekliyor

Aratos, günışığı ile buluşmak için destek bekliyor Milattan önce 315 yılında Soli'de doğmuş olan ve 240 yılında Makedonya'da Pella kentinde öldüğü bilinen Aratos'un anıt mezarının gün ışığına çıkarmak için yaklaşık 20 kişilik bir ekip çalışmalarını sürdürüyor Mersin Üniversitesi öğretim...

Aratos, günışığı ile buluşmak için destek bekliyor

Milattan önce 315 yılında Soli'de doğmuş olan ve 240 yılında Makedonya'da Pella kentinde öldüğü bilinen Aratos'un anıt mezarının gün ışığına çıkarmak için yaklaşık 20 kişilik bir ekip çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Deniz Kaplan, çalışmalarının sürdürülebilmesi için kamuoyu desteği beklediklerini belirtti

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kazı çalışmaları devam eden felsefeci, şair ve gökbilimci Aratos'un anıt mezarını ziyaret etti. Kazı çalışmalarına Mezitli Belediyesinin yanı sıra Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın ve Deniz Ticaret Odası'nın destek olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, tüm STK'ları ve vatandaşları destek olmaya çağırdı.

21 Eylül tarihinde bitirileceği duyurulan ancak Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın çabaları ile uzatılan çalışmalarının sürdürülebilmesi için kamuoyu desteği beklediklerini ifade eden Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Deniz Kaplan, kazının aşamaları hakkında bilgi verdi.

Kaplan, Milattan önce 315 yılında Soli'de doğmuş olan ve 240 yılında Makedonya'da Pella kentinde öldüğü bilinen Aratos'un anıt mezarının gün ışığına çıkarmak için Başkan Tarhan'ın gündeme getirmesi ve gösterdiği çaba ile kazıya başlanıldığını ve aralarında gönüllü öğrencilerinde bulunduğu yaklaşık 20 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi. Tarhan'ın tarla sahibini ikna ederek anıt mezar alanının bağışlanmasını da sağladığına dikkat çeken Kaplan, "Başkanımızın kazanarak bize sunduğu alanda yaklaşık 40 gündür yazılarımıza devam ediyoruz. Başkanımız bu konuda bize desteklerini sürekli sunuyor. Kendilerine de teşekkür ediyoruz ve özellikle Mersin kamuoyunun da bizlere desteklerini ve yardımlarını istiyoruz. Çünkü bu sadece Mersin için değil dünya için çok önemli bir anıt. Kazılar sürdükçe, aşağı doğru inmeye ve genişlemeye devam edeceğiz. Şu anki veriler, antik kaynakların bize sundukları, gezginlerin çıkartmış olduğu kent planları ve özellikle 1899'da yayınlanan anıt mezarının gravüründen yola çıkıldığında şu an Aratos'un mezarının olduğunu en yüksek ihtimal seviyesinde" dedi.

Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılmasının önemine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da "Bir tarafta amfi tiyatrosu, hamamı ve muhteşem yapıları ile höyük alanı, karşımıza Pompeipolis sütunları ve onun sol tarafında Antik Liman var. Aratos'un mezarı ile birlikte bu tarihi yapılar bir üçgen oluyor. Tüm Mersinlilerin ve Mersin dışından da insanların burayı ziyaret etmesini, en azından 'kazı nasıl yapılır ve zorlukları nelerdir' görsünler istiyorum" diye konuştu.

"Destek olunursa hızlı yol alınır"

Aratos için yapılan kazı çalışmalarının Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın da desteğiyle Kültür Bakanlığı tarafından yıl boyu çalışma programına alındığını da ifade eden Tarhan, "Kültür Bakanlığının ve belediyemizin desteği ile kazımızı belirli bir noktaya getirdik. Ancak maalesef bu yeterli olamadı. Belediye olarak bizim imkanımız yok ama zorluyoruz, kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Daha önce kentimizde örneği görülmemiş bir biçimde bu sene ilk defa Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın ve Deniz Ticaret Odası'nın destekleri oldu. Sanıyorum ay sonunda Ticaret Borsası'nın da küçük de olsa desteği olacak. Bu küçük desteklerle bu çalışma uzamış oluyor. İstiyorum ki Mersin'de ki tüm sivil toplum kuruluşları, iş adamları buraya destekte bulunsun. Sadece hükümetin kaynağı ile bir sonuca ulaşmamız maalesef uzun zaman alacaktır. Belki bir holding çıkacak aynı Göbeklitepe'de olduğu gibi destek verecektir"ifadelerini kullandı.

Ekiplerin çok zorlu bir çalışma yürüttüğünün altını çizen Tarhan, "Kazılarda yaklaşık üç buçuk metre kadar aşağıya inildi. 3 bin yıl önceki zemini de hesaplarsak doğal zemine ulaşabilmiş değiliz. Sonra bu taşlar alınacak, numaralandırılarak, eski güzel haline gelmesi için de restorasyon çalışmaları yapılacak. Umarım bunların hepsi kısa sürede olur. Ama bunlar sözde değil, gerçekten içten gelen destekle olur. Sivil toplum kuruluşları, şirketler bu konuda destek verirlerse önemli ölçüde vergi muafiyetinden de yararlanabiliyorlar. Nasıl eğitime katkı istiyorsak bu tür kültürel miraslara, dünyanın ortak değerlerine de herkesin sahip çıkması gerekir. Mersin'in buna sahip çıkacağına inanıyorum. Bizim sloganımız 'hayırsever Mezitli' idi ama gerçekten Mersin'in de aynı ölçüde hayırsever olduğunu pek çok alanda gördük. Buradan tüm sivil toplum kuruluşlarına, iş adamlarına, vatandaşlara sesleniyorum. Hem gelip görsünler hem destek olsunlar. Aratos'un mezarı ortaya çıkarsa tüm dünya duyacak bunu ve Mersin'in tanıtımına da aynı zamanda büyük katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Aratos, günışığı ile buluşmak için destek bekliyor

Mersin Üniversitesi, Makedonya, Ticaret, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 23:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Aratos, günışığı ile buluşmak için destek bekliyor - Son Dakika

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